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Fetiţă de opt ani, căzută în fântână, în Vrancea. Micuţa a alunecat pe lângă tuburile de construcţie

Imagini de la faţa locului Fetiţă de opt ani, căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcţie, în Vrancea - ISU Vrancea
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Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.06.2026, 10:32 | Modificat la 11.06.2026, 10:42

O fetiţă de opt ani din Vrancea a căzut pe lângă tuburile unei fântâni în construcţie, la o adâncime de opt metri. Cinci echipaje de pompieri au intervenit pentru salvarea ei.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, copilul a căzut pe lângă tuburile fântânii, la o adâncime de aproximativ opt metri.

La faţa locului, au fost mobilizate cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, care desfăşoară o amplă intervenţie pentru salvarea fetiţei.

„Cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani intervin în sat Răchitoasa, comuna Garoafa, pentru salvarea unei fetiţe de 8 ani, căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcţie, la o adâncime de 8 metri”, au transmis reprezentanţii ISU Vrancea.

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Operaţiunea de salvare este în desfăşurare, iar intervenţia este una dificilă din cauza adâncimii la care se află fetiţa şi a spaţiului restrâns în care acţionează salvatorii.

Potrivit primelor informaţii furnizate de către pompieri, fetiţa este în viaţă.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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