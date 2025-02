Un apel disperat a dat alarma la 112.

Doi copii mici, care se jucau pe gheaţă, căzuseră în apa rece a bazinului de acumulare, din apropierea râului Târnava.

Doi pompieri au scos fetiţele la mal

Vezi și

Detaşamentul de Pompieri a apelat la doi angajaţi aflaţi în timpul liber care locuiau în apropiere. Cu ajutorul vecinilor, pompierii au reuşit să le scoată pe fetiţe înainte de sosirea echipajelor de salvare.

"Colegul mi-a făcut loc, am sărit gardul, am făcut un lanţ de oameni, am coborât pe marginea bazinului, am ajuns la prima fetiţă, am pus-o pe mal. Persoanele civile care stăteau pe marginea bazinului m-au ajutat de am ieşit afară cu copilul, l-am pus lângă celălalt copil", povesteşte Bogdan Gherasim, unul dintre militarii care au sărit în ajutorul copilelor.

Tatăl fetiţelor era acasă cu alţi doi copii, în momentul tragediei

"Fetitele au fost extrase din apa, fiindu-le aplicate manevre de resuscitare. Minorele în cauză au fost transportate la spital", a transmis Aurica Mate, de la IPJ Mureș.

După opt ore de eforturi disperate, medicii au fost nevoiţi să declare decesul celor două surori.

Din primele informaţii, tatăl fetiţelor era acasă cu alţi doi copii în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Poliţiştii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă şi fac o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut totul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Programul "Şcoala altfel" ar trebui înlocuit cu activități mai practice pentru elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰