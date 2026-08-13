Noi imagini cu drona de la digul din Costinești. Turiștii, supărați că le-a stricat concediul

Noi imagini cu drona aeriană găsită astăzi la Costinești. Aparatul care a ajuns la stabilopozi și a dus la evacuarea plajei nu avea explozibil și a fost ridicat de armată.

Noi imagini cu drona găsită la digurile din Costinești, în zona Terasa Tineretului - Observator

Încă un incident grav a dus la evacuarea unei plaje de pe litoralul românesc. În cursul dimineții, turiștii au observat în mare o dronă, în zona Terasa Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

Au dat alerta la 112. Autoritățile au confirmat ulterior că este vorba despre o dronă aeriană, dar aparatul nu era încărcat cu explozibil. Preventiv, turiștii au fost îndepărtați. În ciuda posibilului pericol, unii s-au scandalizat că incidentul le-a stricat concediul plătit.

Drona de la Costinești nu avea explozibil

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Drona a fost examinată și nu conține material explozibil, urmând să fie ridicată de reprezentanții MApN. Restricțiile pentru turişti au fost ridicate pe faleză și pe plajă, fiind menținute doar în zona operațiunilor de preluare.

Cazul, preluat de Parchetul Constanța

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat cazul. Ministerul Apărării Naționale a transmis că a fost informat în jurul orei 8:30 despre prezența unui fragment de dronă aeriană.

"În jurul orei 10:40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forțelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD. În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic. Acesta a fost predat către Garda de Coastă", a transmis MApN.

Autoritățile din Constanța au intrat în alertă

"În jurul orei 8:15 a fost primit un apel 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului - Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate", a transmis prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu.