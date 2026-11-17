Doar două luni a ţinut gazonul de 2 milioane de lei de pe Arena Naţională. Cel mai mare stadion al ţării va fi închis până pe 5 decembrie, pentru că, citez din răspunsul Primăriei Bucureşti, gazonul a fost supus unui stres puternic. Tot ei au vorbit şi de o normă de meciuri, maxim două pe lună, în condiţiile în care în fiecare săptămâna, Dinamo Bucureşti şi FCSB, principalii chiriaşi ai Arenei, au partide de disputat. Fără ei, veniturile încasate de bugetul local s-ar înjumătăţi.

Victoria României asupra Polonia a fost ultimul meci pe Arena Naţională, pentru mai mult de două săptămâni. Gazonul a cedat la partida de sâmbătă. Starea deplorabilă a terenului ia supărat şi pe elevii lui Hagi, şi pe coechipierii lui Lewandowski. Municipalitatea nu pare îngrijorată de lacătul pus din nou pe arena care îi aduce pierderi anuale de 5 milioane de euro. "Nu are nicio "ciupercă misterioasă", nu e "distrus", nu trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire", spune Primăria Capitalei.

O mică pauză care înseamnă încă un minus de peste 100.000 de euro la bugetul Capitalei

O mică pauză care înseamnă încă un minus de peste 100.000 de euro la bugetul Capitalei, cât ar fi încasat pentru cele patru meciuri programate pe arenă în Superligă şi Cupa României. Tot municipalitatea a vorbit pentru prima dată de o normă a meciurile care trebuiesc jucate pe un gazon proaspăt pus. "Au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și două antrenamente oficiale. Cum e ideal? Un meci la două săptămâni, adică două meciuri pe lună. Noi am avut triplu!", mai spune Primăria Capitalei. Anul trecut, într-o perioadă mai scurtă de timp, 51 de zile compartiv cu 61, zilele din prezent, pe Arena Naţională s-au disputat mai multe evenimente sportive. Atunci nu s-a luat în calcul închiderea Arenei Naţionale. Este adevărat că acum, primăria s-a plâns şi de ploile frecvente din ultimul timp, care ar fi înrăutăţit gazonul de 2 milioane de lei.

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"Gazonul a fost supus unui stres puternic, dar își va reveni! Reprezentanții firmei care se ocupă de gazon au cerut pauză totală. (...) Urmează operațiuni de aerare și fertilizare, de fotosinteză cu lumini artificiale", transmite Primăria Capitalei. În ultimul an, Arena Naţională a stat mai mult închisă fotbalului. Între aprilie şi septembrie s-au organizat festivaluri şi concerte. Pauza de fotbal de acum va dura până în decembrie. Cel mai mare stadion din ţară va fi închis cel puţin două săptămâni. Sâmbătă trebuia să joace aici Dinamo cu Petrolul. Şase mii de suporteri au cumpărat bilete pentru meci, dar acum nu ştiu unde se va juca. Una dintre variante este la Slobozia, unde este mai greu de ajuns pentru mulţi.

Primăria Capitalei încasează între 75.000 şi 250.000 de euro pentru concerte şi festivaluri

"Am încercat încă din weekend să găsim variante. În momentul ăsta sunt două locații în afara Bucureștiului în discuție. Să vedem cum ne putem organiza. Administratorul gazonului a invocat doar faptul că au fost ploi multe și că (n.red. starea gazonului) s-a deteriorat datorită vremii", a declarat Andrei Nicolescu, preşedinte Dinamo Bucureşti. În urmă cu două luni, Primăria Capitalei anunţa cu fast că Arena Naţională e pregătită pentru meciurile de fotbal. S-au lăudat că au reparat până şi tabela, însă, în realitate nu a funcţionat. Problema videocubului e veche - la omagiul adus lui Mircea Lucescu, imaginea marelui antrenor s-a transformat în caricatură. "Este o chestiune sistemică a României. Din păcate, Dinamo suferă punctual, dar de fapt suferă toată societatea din România, pentru că nu avem predictibilitate și nu ne putem baza pe nimic", a declarat Andrei Nicolescu, preşedinte Dinamo Bucureşti.

Primăria Capitalei încasează între 75.000 şi 250.000 de euro pentru concerte şi festivaluri. Meciurile din campionatul intern sunt traifate cu aproximativ 25.000 de euro. Banii ar trebui să acopere costurile de administrare şi întreţine ale arenei, însă, în realitate, municipalitatea declară cheltuieli anuale ce se ridică la 30 de milioane de lei. Pe acelaşi stadion plin de probleme, autorităţile locale vor să găzduiască finala Europa League din 2028.