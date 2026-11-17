Noi imagini dramatice din timpul atacului armat din Cracovia au fost publicate la zece zile după tragedia în care şase oameni au murit.

Eroina din clip este o fetiţă care rămâne singură pe trotuar în timp ce mulţimea cuprinsă de panică fuge din calea agresorului.

Gloanţele trec pe lângă copilă şi ricoşează din clădire, dar în mod miraculos toate o ocolesc. Îngrozită, fetiţa încearcă să intre într-un local care avea uşile închise.

Câteva secunde mai târziu, un bărbat se întoarce în stradă şi o duce la adăpost. Imaginile fac acum înconjurul reţelelor de socializare.

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La fel şi informaţia potrivit căreia rudele ucigaşului refuză să îi preia cadavrul pentru înmormântare, motiv pentru care trupul ar putea fi donat pentru cercetări medicale.