Reacţii în întreaga lume după ce actorul Robert Pattinson a fost ales să joace rolul lui James Bond. Familia regală i-a urat bun venit în serviciul secret al majestăţii sale, iar Brad Pitt abia aşteaptă să joace personajul negativ. Criticii de film se întreabă, însă, dacă în spatele unui chip atât de cunoscut se poate ascunde un spion.

Pe acordurile celebrei coloane sonore, Robert Pattinson apare din întuneric, îmbrăcat într-un costum negru, cu un pistol în mână. Faimos pentru rolurile din „Twilight“ şi „Batman“, actorul de 40 de ani a preluat ştafeta de la Daniel Craig, care a dat viaţă agentului 007 timp de 15 ani.

Pentru Pattinson, destinul în universul James Bond parcă a fost scris cu mult timp înainte să primească rolul.

În 2010, acesta a fost întrebat despre rolul James Bond.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: E un rol (James Bond - n.r.) pe care ţi-ar plăcea să-l joci vreodată în viitor?

Robert Pattinson: Nu ştiu. E destul de greu să te ridici la înălţimea aşteptărilor.

Inclusiv seria fenomen cu vampiri părea să anticipeze marele moment.

Anunţul a făcut valuri din Marea Britanie până în Statele Unite. La Londra, fanii s-au adunat în Piaţa Piccadilly ca să vadă afişul cu noul agent 007 şi să îşi dea cu părerea.

"Cred că va face o treabă grozavă. Sună a ceva în care va juca foarte bine", a spus un fan.

"Nu cred că el este suficient de dur pentru rol. Nu este Sean Connery", a declarat un alt fan.

Brad Pitt este de partea lui Robert Pattinson şi visează să joace rolul personajului negativ din următorul film.

"Îmi place la nebunie ideea asta, îmi place ce a făcut până acum. Îmi plac alegerile lui, cred că este un tip de treabă. Da, da, e grozav! O idee bună, bună alegere, îmi place!", a spus Brad Pitt.

O reacţie asemănătoare a avut şi Elizabeth Debicki, colega lui Pattinson de platou din filmul Tenet.

"E James Bond. Face parte din lista celor mai importante personaje. E perfect", a spus actorul.

Nici familia regală britanică nu a ratat momentul.

"Bine aţi venit în serviciul secret al Majestăţii Sale, domnule Bond!”, a scris familia regală.

Nu toată lumea este însă mulţumită de alegerea producătorilor. Noul Bond trebuie să mai treacă o probă înainte de prima misiune: să convingă publicul că în spatele unui chip atât de cunoscut poate exista un agent secret.

"Ne-am obișnuit ca producătorii filmelor cu James Bond să vrea să aleagă un actor necunoscut, poate puțin mai tânăr. Robert Pattinson are 40 de ani. A jucat deja în Batman", a declarat Lindsey Bahr, scenaristă.