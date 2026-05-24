Prezenţa de spirit a proprietarului unei case abia călcate de un hoţ i-a ajutat pe poliţişti să-l prindă pe individ chiar pe când se pregătea să dea o nouă spargere. L-a văzut pe camera de supraveghere, a chemat imediat poliţia. Oamenii legii au intervenit în forţă, mai ales că bărbatul avea asupra sa şi un pistol cu bile. Culmea, şi acela furat.

Ca din oală! Aşa l-au luat poliţiştii pe individ, chiar în timp ce se pregătea să dea o nouă spargere. În doi timpi şi trei mişcări, agenţii l-au pus la pământ, chiar pe gazonul locuinţei în care voia să intre. Deşi avea asupra sa un pistol cu bile, proaspăt furat. "Poliţiştii aflaţi în exercitarea atribuţilor de serviciu au procedat la identifificarea persoanei bănuite de săvârşirea faptei, acesta fiind surprins în timp ce încerca să escaladeze gardul unui imobil din Târgu Jiu", a declarat Maria Nanu, IPJ Gorj.

Individul are 34 de ani şi este din Maramureş. La verificări, poliţiştii au găsit asupra lui mai multe obiecte care îl ajutau să dea spargerile. Avea în buzunare o cagulă, mănuşi şi mai multe instrumente care îi permiteau să spargă uşile şi ferestrele caselor. Tot la percheziţii, agenţii au descoperit că avea şi un pistol de tip airsoft. Îl furase în aceeaşi noapte, dintr-o altă casă. Cu nici două ore mai devreme, un apel la 112 anunţa că un individ cu chipul acoperit de o cagulă tocmai a spart o casă din vecini. Proprietarul a sunat imediat la 112, iar imaginile suprinse de camerele de supraveghere au ajutat la identificarea hoţului. Chiar dacă purta cagulă, în mai multe rânduri, bărbatul a privit direct în camere.

"Persoana vătămată a constatat lipsa sumei de aproximativ 400 de lei din locuinţă", a declarat Maria Nanu, IPJ Gorj. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este acum cercetat pentru furt calificat.

