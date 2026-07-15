Prietenie sinceră sau începutul unei povești de dragoste? Este o întrebare care stârnește dezbateri de ani de zile. În timp ce unii spun că o relație platonică între un bărbat și o femeie este normală, alții cred că prietenia este masca unor sentimente neîmpărtăşite sau nerecunoscute. Iar psihologii sunt de acord cu... toată lumea. Într-adevăr, sentimentele de afecţiune există în ambele tipuri de relaţii, dar nuanţele sunt cele care fac diferenţa. Lămurim totul în materialul următor, exclusiv Observator 16, semnat de Anita Lasculescu.

Reporter: Tu crezi că există prietenie între sexele opuse?

Teodor, 23 de ani: Sigur, de când suntem copii, asta e prima legătură.

Teodor crede că prietenia dintre un bărbat și o femeie există. A trăit-o chiar el. Spune că una dintre cele mai frumoase prietenii din liceu a fost cu o fată.

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"Ieșeam de la ore, ne vedeam la cafea, vorbeam puțin", spune Teodor.

O legătură complet platonică. Totuşi, spune el, în momentul în care apare o relație de cuplu, astfel de legături pot deveni sensibile. Şi ce ne place nouă, nu ne place neapărat şi la celălalt.

"E foarte greu să nu se implice emoții, ce-i drept, este posibil să rămână platonic, nu bag mâna în foc. Este foarte subiectiv. M-aș uita la relația mea cu ea şi m-aș uita și în exterior să văd. Inițial nu m-aș simți foarte bine dacă ar petrece mai mult timp cu el decât cu mine, asta ar fi un semnal", spune Teodor.

"Oamenii au nevoie de o serie de categorii simple, de încadrări, este mult mai ușor și predictibil. Este mult mai simplu să spui sigur sunt împreună decât să accepţi că poate există o altfel de relaţie acolo", spune Antonio Amuza, sociolog.

Nimeni nu contestă însă faptul că prietenia poate evolua.

Tânără: Prietenia se poate transformă în dragoste.

Tânără: Cam în jur de 2 luni am fost prieteni și apoi ne-am luat.

Reporter: Dacă soțul dvs. ar avea o prietenă foarte bună, v-ar deranja?

Tânără: De principiu, da.

"Prietenia are la baza intimitate, apropiere și afecțiune, dezvolți sentimente pentru prieteni. Vorbim și de atracția fizică care poate apărea în urmă conectării la nivel de intimitate. Riscul e să ajungi la un microînşelat: dacă tu te uiți într-o seară la Netflix cu partenerul tău şi îți scrie prietenul tău bărbat și tu râzi cu el şi te-ai deconectat de relația ta de cuplu atunci s-au încălcat niște granițe și celălalt nu se mai simte important", spune Mădălina Elena Roşu, psiholog.

Reporter: Ai prietenă?

Tânăr: Da, am mai multe. Prietena mea nu este de acord, chiar aseară m-am certat cu ea

Reporter: Dar dacă ea ar avea mulți prieteni?

Tânăr: Nu prea mi-ar plăcea. Băiatul mereu vrea ceva de la ea.

< VOX BARBAT OCHELARI SOARE

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27:15> Dumneavostra aveti multe prietene? Da.

27. 30 Dvs. ati fi foat gelos daca ar avea relatii cu mai multi barbati? Da, sigur!

Pentru ca prietenia să NU devină o ameninţare pentru cuplu e nevoie de maturitate, comunicare, limite clare şi valori comune pentru toţi cei implicaţi.

< VOX

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07.30> Daca ne spune despre prietena, ne povestete cine e şi ne face si cunostinta, e perfect.

< VOX FEMIE

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24:25> Aţi simţit vreodată gelozie pe o prietenă a soţului? Absolut deloc.

25:10 Avem prieteni si prietene, unii cuplaţi, unii singuri.

25.25 Eu am rămas în contact cu câţiva foşti.

25.40 cred ca fiecare trebuie sa fie clar cu el in sine si da, dupa dragoste se poate prietenie.

<AICI SCRISURI STANDUP - CIFE PRIETENIE

23:05 -23:25

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!!!stand-up cu spetz !!! > Cifrele par să încline balanța în favoarea prieteniei. Într-un studiu realizat pe 406 adulți, 83,5% dintre participanți au spus că un bărbat și o femeie pot avea o relație strict de prietenie. Doar 2% cred că acest lucru este imposibil.

"O prietenie între un bărbat şi o femeie poate fi construită doar dacă există limite foarte clare şi nişte conexte specifice. Întrebarea este dacă bărbatul și femeie din prietenie pot face față atracției care apare între ei. O relație de prietenie platonică între un bărbat și o femeie poate există, doar contextual și un termen scurt. Este importrant să vedem relația de cuplu că fiind primordială şi prieteniile că fiind secundare și să existe limite clare", spune Mădălina Elena Roşu, psiholog.

Iar sinceritatea este esenţială. Şi faţă de noi înşine, şi faţă de partener şi prieteni.

"Studiile arată că depinde de mentalitate, întotdeauna bărbații au dezvoltat inclusiv o relație romantică față de prietenele lor, iar femeile au spus că nu - că a fost doar mental. Femeile gândesc că prietenii lor bărbați nu sunt atrași de ele, dar bărbații gândesc că nu poate fi o relație fără să fie atrași de femei", explică Mădălina Elena Roşu, psiholog.

Totusi, istoria a păstrat și exemple de prietenii care au trecut proba timpului, fără să se transforme în povești de dragoste.

"Istoria ne învață că acolo unde există minte, se poate orice. Cazul dintre Albert Einstein și Marie Curie, două minți dintre cele mai luminate ale secolului XX. După ce s-au întâlnit într-o conferință la Bruxelles, după ce a auzit că este implicată de presa franceză într-un scandal amoros cu un coleg căsătorit, Einstein i-a scris o scrisoare de susținere. A urmat o prietenie de 23 de ani. Există și cazuri unde începe ca o afacere amoroasă și se termină într-o prietenie. Cazul cel mai cunoscut la români este cel al regelui Ferdinand și al Elenei Văcărescu. Cei doi se iubeau. Au silit-o pe Elena Văcărescu să părăsească țara, pentru că era fiul moștenitor, pentru că nu se putea căsători cu o fiică a nobilimii române. Peste ani au păstrat o legătură discretă", explică Damian Anfile, teolog.

Așadar, prietenia dintre un bărbat și o femeie este posibilă, dar numai cei implicaţi pot garanta sinceritatea ei. Dacă uneori ea poate fi debutul unei iubiri, alteori legătura platonică bazată pe limite şi transparenţă poate ţine o viaţă.