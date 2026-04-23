Incendiu de la o cratiţă uitată pe foc, într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Două persoane au ajuns la spital

Două persoane, între care şi un copil, au ajuns joi după-amiază la spital, cel mai probabil intoxicaţi cu fum, în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, focul s-a manifestat cu degajări mari de fum, mai multe persoane din imobil fiind evacuate de echipajele de intervenţie.

"Incendiul s-a manifestat la nivelul unui apartament de la mansardă. Au fost evacuate nouă persoane, dintre care patru, trei adulţi şi un minor, au necesitat îngrijiri medicale. Un adult şi minorul au fost preluaţi şi transportaţi ulterior la UPU Vâlcea, conştienţi. Incendiul a fost localizat şi lichidat la scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenţie, fiind afectate bucătăria şi bunurile din aceasta", a transmis purtătorul de cuvânt al instituţiei, Sorin Albinaru.

Reprezentantul ISU Vâlcea a precizat că focul ar fi izbucnit de la o cratiţă uitată pe foc.

