Adrian Veștea se confruntă astăzi cu propriul partid, după numirea-surpriză în funcția de premier desemnat. PNL decide dacă va susține noul guvern, dar și dacă îl va sancționa pe Veștea pentru acceptarea nominalizării fără consultarea conducerii. Încrezător în șansele de învestire, premierul desemnat spune că va continua programul de guvernare promovat de Ilie Bolojan, dacă ajunge la Palatul Victoria.

"Am în continuare toată convingerea că acest guvern va trece, veți vedea că acest lucru se va întâmpla în cursul acestei săptămâni", a declarat Adrian Veştea, premierul desemnat.

Convins că formula sa de guvernare va trece fără emoții de votul Parlamentului, Adrian Veștea a primit în direct vestea care îi schimbă calculele: USR a decis în unanimitate că nu va susține un cabinet condus de el. Dominic Fritz susține că singura variantă luată în calcul este formarea unui pol de dreapta condus de Ilie Bolojan.

Reacţia USR

Articolul continuă după reclamă

"USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte. (....) Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă", se arată în postarea USR de pe Facebook.

Răspunsul premierului desemnat a venit imediat.

"După ce vom finaliza discuțiile în cadrul Partidului Național Liberal, după ce vom vedea poziția UDMR și, de ce nu, o revizuire a poziției USR, am toată convingerea că putem să ne așezăm la masă și să identificăm cei mai buni specialiști", a afirmat Veştea.

Veştea: "Îmi asum această responsabilitate"

Adrian Veștea susține că are asigurate 233 de voturi necesare pentru trecerea guvernului şi confirmă faptul că preşedintele pregătea încă de la mijlocul săptămânii trecute o nouă propunere în locul lui Eugen Tomac. Fără ca partidul din care face parte să ştie, liberalul s-a întâlnit miercuri cu Nicuşor Dan şi a acceptat să fie premier desemnat sâmbătă seara.

"Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Îmi doresc un Guvern politic care să-şi asume reforme reale", a mai spus Adrian Veştea.

Vestea desemnării unui lider PNL a făcut evidente taberele din partid. Ilie Bolojan a reacţionat dur.

"Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Edilul Ciprian Ciucu, un apropiat al lui Bolojan, a scris şi el despre complot şi trădare în Partidul Naţional Liberal.

Cine îl susţine pe Adrian Veştea

În timp ce apropiații lui Ilie Bolojan cer excluderea lui Adrian Veștea din PNL, tot mai mulți lideri locali și parlamentari își exprimă sprijinul pentru un guvern condus de acesta. Inclusiv foștii miniștri ai Educației Sorin Cîmpeanu și Monica Anisie, acum senatori, și-au anunțat susținerea pentru Adrian Veștea.

Biroul Politic Național se reunește în această seară, dar poate doar propune excluderea lui Veștea. Decizia finală aparține Consiliului Național al PNL. Prinse între taberele din PNL, PSD și UDMR așteaptă discuțiile cu premierul desemnat. În același timp, AUR susține organizarea alegerilor anticipate.

Adrian Veştea este membru PNL din 1994. A trecut prin toate funcţiile la nivel local, apoi a devenit ministru al Dezvoltării, în guvernul Ciolacu, însă a renunţat la mandat pentru consiliul judeţean Braşov.

"Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog", a susţinut preşedintele Nicuşor Dan.

Veştea a fost una dintre vocile din PNL care au susţinut imediat după moţiunea de cenzură că partidul trebuie să se întoarcă la masa negocierilor pentru a rămâne la guvernare.