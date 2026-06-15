SUA și Iran semnează un acord de pace vineri în Elveția. Trump: "Să curgă petrolul"

Statele Unite şi Iranul au ajuns, într-un final, la o înţelegere. Au anunțat un acord-cadru pentru pace, care urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția, marcând un pas important în încercarea de detensionare a relațiilor dintre cele două țări, după luni de negocieri, relatează BBC.

Acord între SUA şi Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Va fi semnat vineri în Elveţia - Sursa: Profimedia

Donald Trump a declarat pe Truth Social că "petrolul va curge" imediat după implementarea acordului, în timp ce piețele internaționale au reacționat rapid, prețul petrolului înregistrând scăderi după anunț.

"Este un moment important. După atâtea încercări eșuate, Washingtonul și Teheranul par să fi ajuns la un acord de principiu", a explicat corespondentul BBC pentru Departamentul de Stat, Tom Bateman, care subliniază însă că înțelegerea reprezintă doar începutul unui proces mult mai amplu, relatează BBC.

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El a precizat că în următoarele 60 de zile vor avea loc negocieri esențiale privind modul în care vor fi eliminate materialele nucleare ale Iranului, ridicarea sancțiunilor și detaliile de implementare, subiecte care pot încă bloca întregul proces.

"În realitate, acest acord este crucial, dar reprezintă doar un început", a mai spus Bateman, atrăgând atenția că există încă diferențe semnificative între părți în privința unor aspecte-cheie, inclusiv situația din regiune și securitatea rutelor energetice.

Ministerul de Externe de la Teheran a confirmat la televiziunea de stat că înțelegerea a fost finalizată, în urma unor negocieri intense în care au fost discutate amendamentele finale ale părții iraniene.

În același timp, conducerea militară a Iranului a prezentat acordul drept o victorie pentru Teheran, reflectând modul diferit în care este perceput intern acest compromis diplomatic.

Prim-ministrul Pakistanului a fost primul lider care a anunțat public acordul, afirmând că acesta va pune capăt "operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban", o declarație care nu a fost confirmată în totalitate de toate părțile implicate.

Între timp, liderii G7 se reunesc într-o stațiune din Franța, unde dosarul Iran este așteptat să fie unul dintre principalele subiecte de discuție.

Conflictul a început după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului din 28 februarie, urmate de riposta Teheranului împotriva Israelului și a unor state din Golf aliate cu Washingtonul, evoluție care a dus la escaladarea tensiunilor și perturbarea rutelor energetice din regiune.

În următoarele două luni, negocierile vor continua pentru transformarea acordului-cadru într-un tratat complet, cu detalii tehnice esențiale încă de stabilit.

Operaţiunile militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban au fost oprite permanent.

Acordul va fi ratificat vineri, pe teren neutru, în Elveţia. Vicepreşedintele JD Vance ar urma să fie prezent la ceremonie. Între timp, Iran a confirmat înţelegerea şi a anunţat căamericanii au fost forţaţi să semneze acordul.