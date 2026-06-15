Distracţia la început de sezon, la ştrand, s-a terminat dramatic aseară, în Iaşi. Un copil de numai 5 ani a ajuns în comă la spital, după ce s-a înecat sub privirile prietenilor.

Micuţul ajunsese acolo însoţit doar de amicii lui, majoritatea adolescenţi, fără niciun părinte care să îi supravegheze. Salvamarul a fost cel care l-a scos din apă şi a început manevrele de resuscitare.

Copilul în stare critică a fost, apoi, preluat de un echipaj SMRD şi dus la Spitalul de Copii Sf. Maria din oraş.

Acum, este ţinut în viaţă doar de aparate, iar medicii sunt rezervaţi în privinţa stării lui.