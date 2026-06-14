O grădină fermecată, ascunsă într-o casă din București, face furori pe internet, dar şi printre vizitatorii care îi calcă pragul! Ciuperci gigantice, lumini colorate și oglinzi care creează iluzia unui univers fără sfârșit, în Casa Con, o invenţie care îi face pe vizitatori să uite pentru câteva minute că sunt în centrul Capitalei.

"Bombonieră! Deci nu te cred, aşa ceva! Zici că mergem în spaţiu!", spune un bucureştean.

Este reacţia bucureştenilor care vin să vadă casa ruptă din poveste din centrul Bucureştiului. Culori, lumini şi elemente naturale, desprinse parcă dintr-o altă lume, îşi fac loc în mica invenţie ce poate fi vizitată până duminica viitoare. Teodora l-a scos pe soţul ei, Liviu, la o întâlnire diferită în acest weekend, în casa magică de lângă Ateneu.

"Am văzut pe Instagram un video cu căsuţa asta frumoasă şi natura şi culorile şi reflexiile m-au atras foarte mult. Am făcut un date de zi şi am ajuns aici!", explică Teodora, vizitatoare.

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Reporter: Cum se simte senzaţia?

Liviu, vizitator: E un joc de lumini foarte mişto!

Instalaţia are o poveste şi un nume şi îi surprinde pe trecători cu forma sa neconvenţională.

Casa are aproximativ 11 m şi are structura unui con de brad şi este concepută de o echipă de arhitecţi din Chişinău, care îşi doreşte ca oamenii care intră în această construcţie să se simtă în altă parte decât în oraş şi să reflecteze la propria persoană.

"E un loc straniu, dar prietenos!", spune un alt vizitator.

300 de designeri în 30 de expoziţii îi aşteaptă pe curioşi până duminica viitoare la Bucharest Design Festival, care aniversează în acest an un deceniu de ediţii în Capitală.