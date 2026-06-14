Sportul care ține visurile în mișcare. Povestea tinerilor care au sfidat obstacolele, iar acum scriu istorie

S-au scris poveşti despre curaj şi perseverenţă în acest weekend, la Cupa României la baschet în scaun rulant. Pentru că, nu-i aşa, cele mai puternice lecţii despre victorie se învaţă pe teren... O mână de tineri a demonstrat tuturor că nu există limite atunci când vrei să-ţi vezi visurile împlinite. Dar şi că sportul poate schimba vieţi.

Pe terenul de baschet, meciul este în toi. Iar la finalul competiţiei, reuşita nu înseamnă neapărat un loc pe podium. Pentru Gelu Vrabie, e un vis împlinit. Altul decât cel din tinereţe.

"Eu am ajuns în scaunul rulant la 20 de ani, am vrut să mă fac salvamontist înainte sau alpinist. Aveam o condiție fizică extraordinară, pentru mine a fost nevoie de o putere mentală și sufletească extraordinar de mare pentru că aveam o forță fizică excepțională și de la a nu-ți sta nimic în față până la a nu mai fi capabil să faci exerciții de echilibristică trebuie să dezvolți o putere mentală, o răbdare..îmi curgeau lacrimile și plângeam de nu înțelegeam ce e cu mine. Sportul acesta în echipă unește foarte mult oamenii și ne învață ceva ce noi avem nevoie foarte mult - să ne înțelegem unul pe celelălalt, să avem compasiune unul pentru celălalt", a declarat Gelu Vrabie.

A durat până când a înţeles că forţa lui e şi mai mare astăzi. Sportul e şi bucuria lui Ianis, un adolescent de 16 ani. "Încă de la naștere am avut hemipareză pe partea stângă a corpului și de atunci părinții au încercat zi de zi să mă ajute să mă recuperez cât mai bine. Pe drumul acestei recuperări am găsit baschetul în scaun rulant acum un an. De atunci a fost o poveste de vis alături de ei, să devin campion național, să pot să spun că sunt titular, că am avut un impact asupra sportului și sportul a avut un impact asupra mea", a declarat Ianis Dinu.

Articolul continuă după reclamă

Sportul rescrie destine

"Sunt foarte mândră de el, recunosc, mă bucur tare mult că a descoperit sportul. Întotdeauna i-am spus că atâta timp cât el își dorește ceva, întotdeauna se găsesc soluții, chiar dacă nu este varianta clasică, chiar dacă nu este așa cum face toată lumea, el poate să-și îndeplinească orice vis dacă își dorește cu adevărat", a declarat mama lui Ianis.

Cluburile din România cooptează şi jucători străini, ridicând nivelul competiției. Martijn Dokkun a venit din Olanda si este considerat printre cei mai buni. "Mă simt foarte bine să-i ajut cu experiența mea, iar ei mă ajută cu experiența lor. Mă simt bine pe teren, e distractiv, lucrăm ca o echipă, trebuie să dăm mai mult, dar ajungem și acolo așa că sunt foarte fericit, ei sunt fericiți pe teren", a declarat Martijn Dokkun, jucător.

Gabriel Dronca a pus bazele clubului Temerarii din Arad in 2004. Acum antreneaza echipa tot dintr-un scaun rulant. "Începuturile au fost grele, ce ne ținea să zic așa pe picioare era entuziasmul pe care îl aveam, toți eram entuziaști, mulți voiau să facă sport, nu aveau unde, s-a ivit ocazia și a fost ca o refulare pentru fiecare, pentru că sportul pentru persoane cu dizabilități te scoate din casă, te face să socializezi, multe persoane cu dizabilități nu ieșiseră din casă până atunci, au găsit o motivație, întotdeauna trebuie să ai o motivație ca să faci ceva".

Marea finală a Cupei României la baschet în fotoliu rulant s-a dat astăzi între echipele din Brașov și Galați. Câștigători detașati au fost brașovenii.