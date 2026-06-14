Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi

Desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru a provocat noi reacţii dure în interiorul PNL. Un primar liberal susţine, într-o postare pe Facebook, că premierul desemnat de Nicuşor Dan ar fi refuzat, în trecut, să participe la o şedinţă importantă a partidului şi îl acuză acum de trădare politică.

Tensiunile din PNL continuă după desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier. Un primar liberal a publicat pe Facebook un mesaj dur la adresa acestuia, în care îl acuză că ar fi contribuit la o nouă apropiere a partidului de PSD.

Edilul susţine că l-a cunoscut mai bine pe Adrian Veştea după ultimele alegeri interne ale PNL, când acesta a ajuns în conducerea centrală a partidului. În postare, primarul afirmă că, la una dintre şedinţele în care liberalii ar fi trebuit să discute o poziţie mai fermă faţă de declaraţiile lui Sorin Grindeanu, Veştea ar fi refuzat să participe.

Acuzaţii privind o discuţie din interiorul PNL

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Primarul liberal susţine că i-ar fi cerut personal lui Adrian Veştea o atitudine mai tranşantă, iar răspunsul acestuia ar fi fost unul abrupt.

"La una dintre ședințele în care trebuia să ne delimităm de declarațiile mereu belicoase ale lui Sorin Grindeanu, solicitându-i personal să avem o atitudine mai tranșantă, acesta mi-a răspuns sec, citez ad litteram: "Mă doare-n p...ă de tot, nu vin la ședință. Oricum aveam o vacanță plătită la schi în Austria și nu o să renunț la ea", este mesajul pe care edilul afirmă că l-ar fi primit de la Adrian Veştea.

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Declaraţia nu a fost confirmată public de premierul desemnat.

Primarul PNL îl acuză pe Veştea de trădare

În acelaşi mesaj, edilul liberal îl atacă dur pe Adrian Veştea după desemnarea acestuia ca premier.

"Astăzi, cu vocea tremurândă și cu gura uscată, își dă arama pe față și devine trădătorul cu care se încearcă încă o dată atașarea Partidului Național Liberal la remorca PSD", a scris primarul PNL pe Facebook.

Acesta susţine că mişcările politice din ultimele zile ar putea avea efectul invers celui dorit de iniţiatori şi ar putea duce la o întărire a PNL.

"Rezultatul acestor mișcări subterane, de neînțeles mai ales pentru oamenii care l-au votat pe președintele Nicuşor Dan, este, pentru mine, deja cunoscut. Acestea vor întări și mai mult acest partid istoric și vor declanșa curățirea internă atât de necesară", a mai transmis edilul.

PNL, zguduit de desemnarea lui Veştea

Reacţia vine pe fondul nemulţumirilor apărute în PNL după nominalizarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru. Mai mulţi lideri liberali au criticat decizia, acuzând lipsa unei consultări în partid şi vorbind despre riscul unei rupturi interne.

Adrian Veştea a transmis, după desemnare, că acceptă nominalizarea şi că momentul nu ar trebui privit ca o ameninţare pentru PNL, ci ca unul de responsabilitate.