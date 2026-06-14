Cremele de protecţie solară ne feresc de arsuri, dar nu în orice condiţii. Trebuie alese corect, aplicate după sfatul medicului şi folosite doar în termenul de valabilitate. Nici cele deschise de anul trecut nu mai sunt bune anul acesta. De altfel, medicii cred că, pentru o protecţie completă, nu trebuie să ne zgârcim atunci când vine vorba de numărul de aplicări.

Luna iunie a dat startul sezonului de plajă. Iar tinerele ar face orice să obţină bronzul perfect. Uneori, mai renunţă la crema cu factor de protecţie în speranţa că vor obţine rezultate dorite, mai rapid.

"Cred că e o chestie generală la vârsta mea, toate prietenele mele fac asta. Nu ştiu cât este de sănătos dar se vede frumos.", spune o femeie, Adnana.

Doar că Adnana îşi sacrifică sănătatea pentru lookul perfect. Chiar dacă ştie că trebuie să reaplice cremă de protecţie de mai multe ori pe zi, se limitează la o singură dată.

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"Încer, chiar încerc să am grijă şi mă dau cu protecţie 30, dar după un timp mă dau şi cu ulei, nu ştiu asta cât este de ok pentru ten, dar, nah...", adaugă Adnana.

Prietena ei Mara are 23 de ani şi nu concepe vara fără bronz intens.

"Vreau să mă bronzez, îmi pare că arată mai bine tenul, chiar dacă ştiu că nu e chiar aşa. Şi makeup-ul arată mai bine dacă sunt bronzată.", adaugă Mara.

Specialiştii au însă cu totul alte recomandări. Cremele de protecţie solară trebuie alese atent. Factorul de protecţie depinde, în primul rând, de fototipul pielii. Însă, în general, nu trebuie să fie sub 30. În plus, crema trebuie aplicată în strat generos - din două în două ore. Şi chiar mai des, dacă facem o baie în mare sau în piscină.

Recomandarea dermatologilor este ca într-o vacanţă de şapte zile, fiecare persoană să folosească două astfel de tuburi cu cremă de protecţie solară, de 250 de mililitri fiecare.

Doar că cei mai mulţi folosesc un tub toată vara.

"Asta are 300 de mililitri şi cred că cam aşa pentru o perioadă estivală e ok.", spune o femeie.

Femeie: Folosesc de fiecare dată când mă expun la soare. În rest, nu prea folosesc, cu toate că ar trebui.

Reporter: Cât vă ajunge un tub?

Femeie: În jur de o lună,aşa, pentru toată familia.

Medicii mai atrag atenţia asupra unui obicei nesănătos. Cremele nu se păstrează de la un an la altul, dacă au fost deschise. În plus, trebuie verificată şi data expirării.

"Dacă totuși sunt de vara trecută, ar fi cazul să le schimbăm. Chiar dacă sunt în termen de valabilitate, dacă și-au schimbat textura, mirosul, culoarea, acestea trebuiesc schimbate pentru că nu oferă gradul de fotoprotecție adecvat. Copiii trebuie să apeleze la creme de fotoprotecție minerale, bineînțeles după vârsta de șase luni.", explică Iuliana Lupu, dermatolog.

În cazul copiilor, necesitatea protecţiei solare e şi mai mare. Pot apărea arsuri solare chiar şi după 15 minute de expunere. Expunerea neprotejată la radiațiile ultraviolete este principala cauză a cancerului de piele.