Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei clădiri din incinta fostei unități militare din Vlădești, județul Vâlcea. Pompierii intervin cu opt autospeciale, iar misiunea este în desfășurare. Deocamdată, nu există informații despre eventuale victime.

Traficul rutier pe strada Știrbei Vodă este blocat complet.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, la fața locului au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Stația de Pompieri Brezoi, Detașamentul Drăgășani și Punctul de Lucru Bunești.

De la Râmnicu Vâlcea au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un container de intervenție de tip ABROLL. La intervenție participă și echipaje din Drăgășani, Bunești și Brezoi, cu autospeciale de stingere și o autoscară.

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Misiunea pompierilor este în desfășurare. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind eventuale victime, cauza izbucnirii incendiului sau valoarea pagubelor materiale.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul.