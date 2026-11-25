Clanul Cămătaru este din nou în vizorul anchetatorilor. Fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru şi rudele lor, fii şi gineri, sunt acuzaţi că au ţinut sub teroare maneliştii de top din România şi i-au obligat să cânte gratuit în cluburile lor. Mai mult, gruparea şi-ar fi însuşit banii obţinuţi din dedicaţii de cântăreţi. Printre victime se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu sau Luis Gabriel, spun surse Observator.

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Vizaţi au fost capii şi locotenenţii celui mai temut clan din România, cel al cămătarilor. Procurorii DIICOT spun că gruparea condusă de fraţii Nuţu şi Sile a inventat o infracţiune nouă- obligau cântăreţii de manele să cânte gratis, în cluburile pe care le controlau. Şi le luau şi bacşişurile primite de la clienţi.

Reporter: V-aţi gândit că o să mai ajungă DIICOT-ul la poarta dumneavoastră?

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Vasile Balint "Sile Cămătaru": Cum să nu! Trăim în România şi aici totul e posibil.

Reporter: Vă aşteptaţi să vă întoarceţi la închisoare?

Vasile Balint "Sile Cămătaru": Nu! Asta exclus!

Exploatarea maneliştilor ar fi fost ideea lui Sile Cămătaru, cred anchetatorii, si ar fi pusă în practică imediat ce a ieşit din închisoare, în aprilie, anul trecut. El şi fratele său, Nuţu, ar fi obligat cântăreţii să accepte bodyguarzi din clanul lor. Gărzile de corp nu aveau rolul de a-i păzi, ci de a-i ţine sub teroare.

"Pentru a-şi impune solicitările, membrii grupului au recurs la ameninţări cu lipsirea de libertate, introducerea în portabgajul unui atutoturism şi cu agresiuni fizice de natură să provoace pierderea auzului.", a explicat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, printre maneliştii "exploataţi" de cămătari

Florin Salam: V-au luat taxă de protecţie?

Reporter: Sunteţi victima acestei grupări?

Manelist: Nu sunt victimă, nu ştiu nimic. Am venit să văd ce se întâmplă.

"Cântam, dar niciodată obligat sau ceva. E o chestie de prietenie între noi. Cam atât. A fost o chestie de prietenie şi de respect.", a precizat Robert Drumuş "Lele", cântăreţ.

"Nu pot să vă spun decât atât, momentan. Se exagerează foarte mult, aşa că voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp.", a declarat ⁠Tzancă Uraganu.

Exploatarea maneliştilor era o afacere de familie, spun surse din anchetă

Nuţu Cămătaru ar fi contat pe ginerii săi, Dan Emanuel, zis Bombardierul şi Petcu Cezar. Sile Cămătaru era sprijinit de fiii săi, Daniel şi Mario Balint. Toţi au ajuns azi la audieri.

Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru: Important este ceea ce se dovedeşte a fi adevărat.

Reporter: Nu v-aţi obişnuit cu sistemul din România?

Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru: Suntem condamnaţi la moarte dinainte să ne naştem!

"Minciuni, tată! Minciuni! Numai minciuni!", a spus Dan Emanuel, Bombardierul, ginere Nuţu Cămătaru.

Nuţu şi Sile Cămătaru au adunat în ultimii 30 de ani acuzaţii de tentativă de omor, şantaj, cămătărie, proxenetism, extorcare sau port ilegal de armă. Iar Bucureştiul a fost terenul lor de luptă în timpul confruntărilor cu clanul rival al Sportivilor, care s-a lăsat cu confruntări violente în stradă.

"Sunt o rămăşiţă a anilor '80 - '90. Au făcut foarte multe lucruri rele. Şi au făcut-o cu oblăduirea factorului politic. Ei vor continua tot timpul. Şi în puşcărie au făcut lucruri de genul acesta. Şi vor face şi acum dacă se vor duce din nou acolo. Deci nu se vor potoli, este în setarea lor.", a precizat Marian Sîntion, fost procuror.

Clanul Cămătaru este acuzat şi că a cerut taxă de protecţie de la trei proprietari ai unei pieţe alimentare din Capitală. Oamenii erau obligaţi să plătească între 7.500 şi 12.500 de lei pe lună pentru a nu avea probleme. De asemenea, cămătarii sunt acuzaţi din nou de proxenetism, ar fi forţat tinere să se prostitueze în Germania şi Elveţia.

În ciuda intrărilor dese la închisoare, Nuţu Cămătaru are acum cazierul curat. Liderul de clan a cerut în instanţă reabilitarea şi a obţinut-o anul acesta de la Curtea de Apel Bucureşti.