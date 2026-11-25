Un incident serios arată că Societatea de Transport Bucureşti nu are doar datorii financiare ! A rămas datoare şi la capitolul siguranţa pasagerilor. Acoperişul metalic al unei staţii a căzut astăzi... pe băncile pentru călători şi peste un tramvai de două milioane de euro.

O fotografie surprinsă de un martor arată cât de ruginită este structura metalică din staţia de tramvai de pe Valea Cascadelor.

Copertina refugiului vechi de 20 de ani s-a înclinat spre linie chiar când se apropiau două vagoane. Primul vatman nu a avut timp să frâneze şi a lovit acoperişul care s-a prăbuşit imediat. Cioburi din geamul de protecţie au sărit în toate direcţiile. Marele noroc a fost că nu era niciun călător în staţie.

"M-am speriat. Eram în magazin, am auzit o bubuitură puternică, am ieşit şi am văzut când staţia de tramvai, pur şi simplu... când a trecut tramvaiul, a smuls-o", spune un martor.

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Linia tramvaiului 25 blocat timp de 40 de minute

Incidentul a avut loc aici in statia de tramvai Liniei din sectorul 6 al capitalei. Blocajul a durat peste 40 de minute, timp in care muncitorii au curăţat resturile de la refugiu si sticla imprastiata din geamurile staţiei.

"E urgie ce se întâmplă cu tramvaiul. Vine foarte, foarte greu. Am stat chiar şi 45 de minute în staţie la tramvai, e ceva de groază", spune o călătoare.

După incident, angajaţii STB au verificat toate acoperişurile staţiilor din zona unde a avut loc accidentul. Din cauza accidentelor şi a defecţiunilor, din cele 100 de tramvaie noi doar 80 mai ies pe traseu.

Două vagoane au nevoie de reparaţii după ce s-au ciocnit din cauza unei conducătoare care nu a fost atentă când a trecut peste un macaz.

"E o gravă eroare umană pentru că a uitat să acţioneze macazul. Nu are nicio scuză, e un macaz modernizat acum două luni de zile, automatizat, trebuia doar sa apese pe un buton", a declarat Remus Borza, administrator judiciar STB.

STB a intrat toamna această în insolvenţă cu datorii de peste un miliard şi jumătate de lei. Administratorul judiciar a propus majorarea tariful unei călătorii de la 3 la 5 lei. Evaluarea făcută de acesta arată că angajaţii STB ar fi furat motorină de şase milioane de euro şi au adunat concedii medicale care însumează aproape 500 de ani.