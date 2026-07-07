România și alte 10 state NATO cumpără împreună aeronave-radar Saab GlobalEye

NATO a anunțat oficial că 11 state membre, printre care și România, vor cumpăra aeronave suedeze de supraveghere Saab GlobalEye, care vor înlocui vechea flotă de avioane-radar AWACS Boeing E-3 din Europa.

11 state NATO, printre care și România, cumpără împreună aeronave-radar Saab GlobalEye. Anunţul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Este vorba despre aeronave al căror rol este să supravegheze de la mare altitudine și să detecteze din timp amenințări precum avioane inamice, roiuri de drone, rachete de croazieră sau rachete balistice. NATO cumpără aceste aeronave pentru a înlocui o parte dintre vechile avioane Boeing E-3 AWACS, aflate în serviciu de mai multe decenii.

"În cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat marți, 7 iulie 2026, cu ocazia Summitului NATO de la Ankara, 11 state aliate au anunțat achiziția comună a unor aeronave Saab GlobalEye, care vor deveni noul sistem aeropurtat de avertizare timpurie și control al NATO (AWACS).

Decizia reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota îmbătrânită de aeronave Boeing E-3 a Alianței.

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Sistemul GlobalEye va asigura, de pe o singură platformă, o supraveghere avansată în mai multe domenii: aerian, terestru și maritim. Acesta va permite detectarea și urmărirea mai eficientă a unor amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Aeronavele vor consolida capacitatea NATO de evaluare a situației și vor sprijini operațiunile Alianței.

Proiectul este un exemplu de cooperare industrială transatlantică strânsă, în care industria europeană și canadiană are rolul principal, cu contribuții importante din partea unor companii americane. În paralel, opt state aliate au lansat un nou proiect de cooperare pentru dezvoltarea unor capacități aeropurtate de avertizare timpurie, adaptate cerințelor lor naționale.

Noul sistem aeropurtat de avertizare timpurie și control al NATO se numără printre numeroasele angajamente privind capabilitățile și industria de apărare anunțate la Summitul de la Ankara, demonstrând progrese concrete în consolidarea descurajării și apărării Alianței.

Cele 11 state aliate care fac parte din această coaliție sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, România și Suedia", a transmis NATO într-un comunicat.