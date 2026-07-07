Aşteptarea a luat sfârşit, notele au venit. Vorbim despre primele rezultatele de la Bacalaureat, înainte de contestaţii. Vestea bună este că avem o rată de promovare mai mare decât anul trecut și aproape de două ori mai multe medii de 10. Cel puţin, până la afişarea notelor finale.

Cele mai mari note le-au luat elevii din Braşov, din Alba şi din Cluj. Urmează cei de la Iaşi şi cei din Bucureşti. La polul opus, în topul ruşinii aşa cum e supranumit, se află Ilfovul, Mehedinţi, Călăraşi şi Ialomiţa. Per total, rata de promovare este similară cu cea de anul trecut, dar dacă ne uităm la numărul candidaţilor înscrişi la BAC, ei sunt mult mai mulţi în acest an.

Sunt mai multe medii de 10 în acest an, decât anul trecut, 45 mai exact. Fetele au fost cele care au terminat cu cele mai multe medii de 10, 35 mai exact, băieţii au fost 7 la număr în toată ţara. Cei 25% de candidaţi din întreaga ţară care nu au reuşit să ia BAC-ul îşi pot încerca norocul la contestaţii.

14 şcoli au avut rata de promovare la Bacalaureat de 100%

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Judeţul Cluj se situează pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte rezultatele la examenul de Bacalaureat, informează Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj, iar 14 unităţi şcolare din judeţ au o rată de promovare de 100%.

"Absolvenţii claselor a XII-a, din judeţul Cluj, primii în clasamentul naţional, privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat, 2026. (...) La nivelul judeţului Cluj, pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 89,93% (89,45% în sesiunea iunie 2025)", se arată într-o informare trimisă, marţi, de ISJ Cluj.

În această sesiune a examenului naţional de Bacalaureat au promovat 3.677 de candidaţi, dintr-un total de 4.311 de candidaţi prezenţi. Dintre aceştia, 3.581 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 96 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare.

14 unităţi de învăţământ preuniversitar au înregistrat 100% rata de promovare în sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului naţional de Bacalaureat: Colegiul de Muzică "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca, Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca, Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca, Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"Turda, Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca, Colegiul Naţional Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca, Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic "Elf" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic "Horea Cloşca şi Crişan" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca.

De asemenea, 44 din totalul celor 62 de unităţi de învăţământ preuniversitar liceal din judeţul Cluj au înregistrat o rată de promovare de peste 80%.