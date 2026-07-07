Mama care şi-a bătut fetiţa pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Minorii, în grija bunicii

O femeie din Constanţa a fost filmată pe stradă în timp ce îşi brusca fetiţa în vârstă de 8 ani. Totul s-a întâmplat în faţă a câţiva trecători care au sunat la 112. Conflictul a izbucnit după ce fetiţa şi-ar fi jignit mama iar femeia care creşte doi copii singură a pus ieşirea ei pe seama epuizării. Cazul a stârnit în schimb mii de comentarii pro şi contra în mediul online. Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoţional.

Acestea sunt imaginile care au făcut înconjurul ţării. Femeia pare că şi-a pierdut cumpătul. Îşi trage fetiţa de păr, dar când observă că este filmată găseşte o explicaţie. Spune că are doi copii şi este epuizată.

"Nu mai pot, doamnă! Mă disperă! Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos! Nu mai pot! Credeţi că totul se creşte cu blândeţe? Mi-l cresc singură de cinci ani", a spus femeia.

Martorii nu au fost însă impresionaţi de explicaţia mamei aşa că, au sunat la 112. Copila a fost evaluată medical, dar nu avea urme de lovituri. Mama a fost audiată de poliţişti, iar cercetările au stabilit că nu există un risc real, aşa că nu se impune emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Tatăl copiilor este plecat la muncă în străinătate.

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"Faptul că un parinte este singur poate însemna un nivel mai mare de stres şi presiune însă acest lucru nu explică şi nu justifică violenţa asupra copilului. Nu putem trage concluzii despre această mamă, despre ce se întâmplă acolo fără o evaluare corectă", a explicat Elena Stambuli, psiholog.

Femeia este cercetată pentru violenţă în familie, iar copiii au rămas, temporar, în grija bunicii paterne, fără ca mama să aibă interdicţia să-i vadă.

"Niciun părinte nu ar trebui să manifeste un astfel de comportament faţă de copilul său", a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt Direcţia pentru Protecţia Copilului Constanţa.

Imaginile au stârnit reacţii aprinse în mediul online. Numai pe pagina de Facebook a Observator sunt peste 3000 de comentarii. Unii o acuză pe mamă, dar sunt foarte mulţi şi cei care îi iau apărarea. Specialiştii spun că şi părinţii au nevoie de programe educative.

"O atenţie mai mare acordată serviciilor sociale. Să discute cu părinţii despre metode alternative de creştere şi să nu mai apeleze la pedeapsă corporală sau alte forme de constrângere care nu au nicio treabă cu educaţia copilului", a declarat George Roman, jurist Salvaţi Copiii

Recent, legea care îi pedepseşte pe părinţii care-şi abuzează copiii, fizic sau emoţional a fost modificată. Îi poate trimite la închisoare până la 10 ani pe părinţii acuzaţi de rele tratamente. Dacă abuzul este consecinţa consumului de alcool sau droguri, pedeapsa creşte cu trei ani.

"Se pot face inclusiv demersuri cu privire la extragerea minorilor din cadrul familiei, emiterea unui ordin de protectie pana la sanctionarea efectiva a faptei penale", a explicat Cătălin Crăciunescu, avocat.

Studiile arată că jumătate dintre copii din România sunt bătuţi de părinţi.