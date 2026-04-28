Un incendiu violent a izbucnit în această dimineaţă la biserica catolică din comuna Şurdeşti, din Maramureş. Acoperişul a fost cuprins de flăcări, iar focul s-a extins rapid. Primele cercetări arată că biserica era în şantier şi nu se ţineau slujbe. Incendiul ar fi izbucnit după ce s-ar fi sudat clopotele pentru că ar fi căzut o scânteie pe acoperiș. Şapte autospeciale ale pompierilor au fost mobilizate la locul intervenţiei, dar şi o platformă folosită pentru misiuni la înălţime.

Update: Pompierii militari au anunţat, marţi la prânz, că incendiul este lichidat, iar echipajele intervin pentru înlăturarea efectelor negative produse în urma acestuia. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş informează că la faţa locului au fost alocate, până în acest moment, patru autospeciale de stingere şi o autoplatformă de intervenţie şi salvare de la înălţime, misiunea fiind în desfăşurare.

Potrivit sursei citate, la această oră, au fost suplimentate forţele de intervenţie cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Autorităţile locale au precizat că incendiul se manifestă la Biserica Catolică din localitate, un lăcaş de cult în construcţie, şi nu la cea din lemn, aflată în Patrimoniul Mondial UNESCO.

