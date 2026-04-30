Fostul solist al trupei Spandau Ballet, condamnat la 14 ani de închisoare. Ross Davidson este acuzat de viol

Fostul solist al trupei Spandau Ballet, Ross Davidson, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Sentința vine după ce a fost găsit vinovat de o serie de violuri și agresiuni sexuale asupra a șase femei, comise între august 2013 și decembrie 2019.

Bărbatul de 38 de ani a fost condamnat pentru două capete de acuzare de viol, o tentativă de viol, trei agresiuni sexuale și două infracțiuni de voyeurism.

Cântărețul, care folosea numele de scenă Ross William Wild, a jucat în musicalul din West End We Will Rock You și a cântat în 2018 ca solist al trupei Spandau Ballet.

Născut în Aberdeen, Davidson, din Finchley, nordul Londrei, se descria drept „sex pozitiv” și a susținut în proces că toate contactele cu femeile au fost consensuale, scrie The Independent.

La tribunalul Wood Green Crown Court, judecătorul John Dodd KC, Recorder of Haringey, a declarat: „Pe o perioadă de șase ani, între 2013 și 2019, într-un moment în care cariera ta scenică și muzicală era în plină ascensiune și erai văzut de mulți ca fiind carismatic, te-ai comportat în același timp într-un mod complet dezgustător față de femei.”

Judecătorul i-a spus lui Davidson că avea „o atitudine aventuroasă în materie sexuală” și că a tratat femeile, unele dintre ele ținând la el sau iubindu-l, „fără respect”.

Fiecare dintre cele șase victime a depus mărturie „în mod clar și fără exagerări”, arătând cum le-a „abuzat” încrederea, a spus judecătorul.

Procurorii au declarat că Davidson s-a filmat în timp ce viola una dintre femei, iar unele acuzații de agresiune sexuală, bazate pe videoclipuri găsite în telefonul său, arătau incidente „remarcabil de similare”, în care atingea femei adormite.

Procurorul Richard Hearnden a spus că videoclipurile au fost realizate când femeile erau „extrem de vulnerabile”, fiind într-un somn atât de profund încât nu puteau fi trezite. Ele au aflat despre agresiuni abia după ce au fost informate de poliție.

Mărturiile victimelor sale

Cinci dintre femei au fost prezente la audiere. Davidson a stat în boxa acuzaților citind o carte, în timp ce în instanță au fost prezentate declarații despre trauma continuă suferită de victime.

Hearnden a spus că Davidson era considerat „un fel de simbol sexual”, dar că două dintre femei au descoperit că avea „o latură mult mai întunecată, pe care nu au observat-o inițial”.

Avea succes, talent muzical și era văzut ca „fermecător și carismatic”, dar „pentru că Ross Davidson se așteaptă să primească sex la cerere, recurge la viol și agresiune sexuală atunci când nu i se oferă ceea ce crede că i se cuvine”, a spus procurorul.

Femeia pe care a filmat-o în timpul violului a condamnat faptele ca fiind „de neiertat” și a spus: „Am fost traumatizată.”

O altă victimă a declarat: „De la viol, viața mea s-a schimbat permanent. Nu mă mai simt în siguranță și nu mai pot avea încredere în lume ca înainte. Situațiile obișnuite pot părea amenințătoare și trăiesc cu anxietate constantă și hipervigilență. Emoțional, simt frică, tristețe, furie și uneori amorțeală. Somnul îmi este afectat și sunt adesea epuizată.”

O a treia femeie a spus că a dezvoltat anxietate după ce a aflat despre agresiune. O altă victimă, care urmează tratament pentru depresie și anxietate, s-a descris acum ca fiind „rezervată și introvertită”, spre deosebire de cum era înainte, o persoană sociabilă.

După ce a descoperit că fusese filmată, a spus: „Mi-a căzut inima. Eram devastată. M-am simțit violată și trădată de cineva în care aveam încredere. A fost îngrozitor să aflu asta și a avut un impact imediat asupra sănătății mele mentale. Aveam dificultăți cu somnul, concentrarea la muncă și interacțiunile normale cu prietenii și familia. Treceam constant de la lacrimi la furie din cauza a ceea ce mi-a făcut. Nu avea niciun drept să facă asta și m-a făcut să simt dezgust față de el.”

O altă femeie, care avea 16 ani când relația ei cu Davidson a devenit „toxică”, a spus că acesta i-a „luat tinerețea, inocența și dreptul la libertate”. Ea a avut dificultăți în a găsi curajul să depună mărturie pentru acuzația de voyeurism, dar a considerat că este corect să o facă.

Ultima victimă, atacată în Thailanda, l-a numit pe Davidson „laș”, spunând: „Prin faptul că refuză să-și recunoască vinovăția, simt că m-a traumatizat din nou, consider lașitatea lui absolut deplorabilă.”

Ea a spus că Davidson a „distrus iremediabil” viețile multor oameni, adăugând: „Sper ca într-o zi să-și găsească pacea cu Dumnezeu, pentru că eu nu îl voi ierta niciodată.”

Femeia a mai spus: „Pe parcursul lunii aprilie 2023, am fost copleșită de frică, rușine și furie. Nu mă mai simțeam în siguranță în propriul corp. Aveam coșmaruri. În cele din urmă am dezvoltat insomnie. Am devenit profund paranoică și am început să mă întreb cine altcineva din viața mea m-a rănit sau a profitat de mine fără să știu.”

Avocata apărării, Charlotte Newell KC, a declarat că a existat o perioadă în care Davidson suferea de efectele „devastatoare” ale unui ADHD nediagnosticat și că se „autotratase” cu droguri și alcool, ușor accesibile în viața sa de artist.

Ea a spus că acum există o schimbare în modul în care își înțelege faptele și că manifestă „remușcări reale”, ajutat de rutina stabilă din închisoare, tratamentul medicamentos, o relație de lungă durată și sprijinul familiei.

După audiere, procurorul principal al CPS Londra, Shikha Verma, l-a descris pe Davidson drept „un infractor sexual prădător care a vizat multiple victime de-a lungul mai multor ani”.

