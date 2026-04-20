Video Începe Recensământul General de Circulaţie Rutieră. Autorităţile vor să afle cum se mai circulă în România

De mâine începe Recensământul General de Circulație Rutieră, o acţiune care ne vă arăta cum se va circula în România în următorii ani. Ce se întâmplă, de fapt? Timp de câteva zile, în anumite intervale de timp, se vor număra toate maşinile care trec prin anumite puncte cheie din ţară.

de Bogdan Dinu

la 20.04.2026 , 16:50

Un fel de radiografie a drumurilor noastre pentru a vedea unde este cel mai aglomerat şi unde ar fi nevoie de noi investiţii. Foarte important, circulaţia nu va fi oprită.

Este exclus ca şoferii să fie opriţi de aceşti inspectori ai CNAIR, nu vor fi opriţi sau încurcaţi, pentru că acest recensământ este gândit special să nu încurce traficul.

Este o analiză care va actualiza baza de date a Ministerului Afacerilor Interne şi va actualiza şi numărul de maşini despre care ştim că circulă, dar şi pe care şosele circulă cel mai des, la ce intervale orare, în ce zile, informaţii care vor veni în sprijinul autorităţilor, dar şi în sprijinul şoferilor.  

Aceste informaţii vor fi utile şi în dezvoltarea infrastructurii rutiere, atunci când vine vorba de şosele, poduri şi altele.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

recensamant auto circulatie rutiera
Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
