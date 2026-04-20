De mâine începe Recensământul General de Circulație Rutieră, o acţiune care ne vă arăta cum se va circula în România în următorii ani. Ce se întâmplă, de fapt? Timp de câteva zile, în anumite intervale de timp, se vor număra toate maşinile care trec prin anumite puncte cheie din ţară.

Un fel de radiografie a drumurilor noastre pentru a vedea unde este cel mai aglomerat şi unde ar fi nevoie de noi investiţii. Foarte important, circulaţia nu va fi oprită.

Este exclus ca şoferii să fie opriţi de aceşti inspectori ai CNAIR, nu vor fi opriţi sau încurcaţi, pentru că acest recensământ este gândit special să nu încurce traficul.

Este o analiză care va actualiza baza de date a Ministerului Afacerilor Interne şi va actualiza şi numărul de maşini despre care ştim că circulă, dar şi pe care şosele circulă cel mai des, la ce intervale orare, în ce zile, informaţii care vor veni în sprijinul autorităţilor, dar şi în sprijinul şoferilor.

Aceste informaţii vor fi utile şi în dezvoltarea infrastructurii rutiere, atunci când vine vorba de şosele, poduri şi altele.

