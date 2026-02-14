Intervenție contracronometru în Suceava, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ. Incidentul a avut loc în localitatea Zvoriştea, în timpul unor săpături la rețeaua de apă.

După minute bune, bărbatul de 35 de ani a fost scos de salvatori, inconştient în momentul extragerii. Muncitorului i s-au acordat îngrijiri la faţa locului şi ulterior a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ cu medic și al unui utilaj de la Primăria Zvoriștea.

A ajuns la spital

Salvatorii au reușit să extragă victima, care a fost preluată de către echipajul SAJ în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale, cu politraumatism prin strivire.

După acordarea primului ajutor, starea bărbatului s-a ameliorat, dar cu persistența unei agitații psihomotorii în urma insuficienței respiratorii și a lipsei de oxigen temporare la care a fost supus cât timp a stat prins sub malul de pământ.

Muncitorul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

