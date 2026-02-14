De Ziua Îndrăgostiţilor, iubirea nu se măsoară doar în flori şi bijuterii, ci şi în fapte bune. La poalele munţilor, în Zărneşti, dar şi la malul mării, poţi dărui un cadou simbolic care face diferenţa: un urs sau un delfin. Adoptaţi, bineînţeles. Un gest romantic care se transformă în ajutor real pentru animale.

Alain, Barbara, David, Elaine, Titzian şi Luci. Şase ursuleţi care, de Valentine's Day, nu cer ciocolată sau flori, ci părinţi adoptivi. Patru dintre ei stau strânşi ca într-un ghemotoc, semn că s-au obişnuit foarte bine unul cu altul.

Aceştia sunt patru din cei şase pui de urs care împlinesc, în această lună, vârsta de un an şi care sunt oferiţi spre adopţie la sanctuarul de la Zărneşti. Unul dintre ei este Lucian, puiul ursoaicei împuşcate, anul trecut, în judeţ Argeş, pe Transfăgărăşan.

Cât costă certificatul de adopţie

Un certificat de adopţie costă 330 de lei şi de Ziua Iubirii, vine personalizat cu numele celui care îl oferă şi al celui care devine "părinte" al puiului.

"Mi se pare o super idee şi ajută rezervaţia". "De Valentine`s, sunt care dau poate bijuterii, poate flori, dar asta e ceva mai special. Dacă iubeşti animalele, eu cred că e foarte interesant să vii să îngrijeşti un urs, că e un animal mai deosebit", spun oamenii.

În sanctuarul de la Zărneşti sunt adăpostiţi aproape 130 de urşi. Îngrijirea unuia singur costă nouă mii de euro pe an, iar în cazul puilor, suma ajunge şi la zece mii.

"Sunt puiuţi care au nevoi mai multe decât adulţii, e vorba de hrană specială, vaccinuri şi atunci, şi fondurile acestea pe care le strângem, în acest fel, se duc către îngrijirea lor", a declarat Paula Ciotloş - vicepreşedinte Asociaţia "Milioane de Prieteni".

De la munte, povestea iubirii coboară spre mare. La Constanţa, un alt gest simbolic prinde viaţă în valuri. Aici, poţi adopta un delfin, iar paşii sunt simpli.

"Trimiteţi un email sau accesaţi formularul de pe website-ul Mare Nostrum. Opţiunea de adopţie pe parcursul unui an, care valorează 100 de lei sau pe toată viaţa, 500 de lei", a declarat Marian Paiu - director ONG Mare Nostrum.

În Marea Neagră trăiesc aproximativ 250 de mii de delfini, iar banii strânşi din adopţii merg către monitorizarea şi conservarea lor.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

