Profesorul din Maramureş, bănuit de viol, rămâne la catedră. Anchetatorii nu au încă suficiente probe

Abuzatori în cârdăşie cu fostul lor dascăl. Este cazul şocant investigat de poliţişti la un liceu din Maramureş. Un profesor de istorie şi doi dintre foştii săi elevi sunt bănuiţi de viol şi agresiune sexuală. Victime ar fi fost mai multe eleve ale şcolii. Anchetatorii au efectuat șase percheziții, inclusiv la liceu, în căutarea de probe. Profesorul rămâne însă liber și la catedră până când va fi pus oficial sub acuzare.

Profesorul a fost lăsat să plece, la capătul mai multor ore de audieri. Anchetatorii nu au încă suficiente probe care să susţină acuzaţiile grave care i se aduc dascălului: viol şi agresiune sexuală.

Primele suspiciuni au apărut încă anul trecut. În toată şcoala se zvonea că profesorul de istorie a profitat de mai multe eleve, unele dintre ele minore minore. Nu singur, ci împreună cu doi dintre foştii săi elevi.

"Au fost zvonuri, şcoala s-a autosesizat, a făcut denunţ la poliţie, am lucrat mereu împreună cu psihologul școlii în caz că ar fi eventuale agresiuni asupra copiilor, mereu chestionarele au ieșit negative", a declarat Annamaria Ciorbă, directoarea liceului.

Profesorul a jurat în faţa anchetatorilor şi a colegilor că este nevinovat. În lipsa plângerilor, ancheta a bătut pasul pe loc. Poliţiştii au revenit în forţă la liceul cu predare în limba maghiară din Baia Mare. Au ridicat documente din biroul profesorului, dar şi din casa sa şi de la domiciliile elevilor bănuiţi că i-ar fi fost complici. Surse din anchetă spun că tinerii s-ar fi ocupat de racolarea victimelor.

"Acțiunea are ca scop documentarea activițății infracționale, descoperirea și ridicarea bunurilor provenite din activități infracționale în vederea dispunerii măsurilor legale", a declarat Florina Meteş, purtător de cuvânt IPJ Maramureş.

Profesorul bănuit de viol este căsătorit şi lucrează la singurul liceu cu predare în limba maghiară din Baia Mare. E plin profilul său de facebook de fotografii din numeroasele excursii pe care le organizează pentru elevii săi.

"Deocamdată este sub cercetare cu prezumpţia de nevinovat. Până când vom primi de la poliţie un alt răspuns, nu putem lua niciun demers, nu putem face nimic", a declarat Annamaria Ciorbă, directoarea liceului. Inspectoratul Şcolar Judeţean a anunţat că e pregătit să ia măsuri împotriva dascălului dacă poliţia îl va pune sub acuzare.

