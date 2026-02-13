Nu a apucat să facă nimic. O maşină din aceea de se conduce fără permis, de încap două pe o bandă şi ne plângem că mai mult ne încurcă prin trafic pentru că abia se târâie pe şosea, a ars atât de violent că un om nu a reuşit să mai coboare la timp din ea. O femeie de 51 de ani a pierit în această după-amiază într-o maşină electrică - autovehiculul a luat foc în mers, pe o stradă circulată din Bucureşti, iar soţul victimei, aflat la volan, nu a putut nici el să facă nimic pentru a-şi salva soţia. E la spital cu arsuri pe mâini şi pe picioare. Nici martorii nu s-au putut apropia de vâlvătaie. Incendiul a distrus alte trei maşini parcate, sub privirile îngrozite ale zecilor de oameni care s-au temut că flăcările dezlănţuite ar fi putut aprinde inclusiv faţada blocului.

Tragedia a avut loc puţin după prânz, în cartierul Crângaşi din Capitală. Şoferul de 57 de ani al unui mini-autoturism electric a văzut că de sub capota maşinii iese fum. Până să oprească, autoturismul era deja aproape complet înghiţit de flăcări. În spaima momentului, e posibil ca bărbatul să fi oprit prea aproape de maşinile parcate, iar asta să-i fi pecetluit soţiei sale soarta. Captivă pe locul din dreapta, femeia nu a avut nicio şansă în capcana de foc. Mulţimea a privit deznădăjduită imaginile de coşmar. Nu aveai cum să te apropii.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere

Şoferul a reuşit să iasă singur din maşină, dar a suferit arsuri la mâini şi picioare. Martorii l-au îndepărtat de maşină şi i-au dat primul ajutor până când au ajuns salvatorii. Bărbatul a fost operat de urgenţă la Spitalul Bagdasar Arseni şi e acum în afara pericolului. Flăcările violente, înalte de câţiva metri i-au speriat şi pe oamenii din blocul în faţa căruia s-a întâmplat totul. Unii şi-au mutat maşinile din parcare în ciuda avertismentelor poliţiştilor, care încercau să ţină mulţimea la o distanţă sigură.

Articolul continuă după reclamă

"Locuiesc deasupra, la etajul 1, eram în dormitor când să aud o mare, mare bubuitură. M-a sunat sora mea şi mi-a zis neapărat să ies din casă cel mai bine, prin spatele blocului. Slavă Domnului, am scăpat!", spune o martoră. "Incendiul se manifesta la un vehicul electric generalizat cu extindere la alte 3 autovehicule. Din păcate, a fost identificată şi o victimă decedată, pasager, femeie, în autovehicul", a declarat Eduard Ştefan, ISU Bucureşti-Ilfov. Nimic nu a mai rămas din maşina victimelor. Decât un schelet metalic anemic care te face să te întrebi ce şanse ai, în cazul unui impact.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere. Maşinile electrice precum cea care s-a făcut scrum azi sunt limitate la o viteză de 25 de kilometri pe oră. Adolescenţii peste 16 ani şi pensionarii le preferă pentru că se încarcă uşor şi au suficientă autonomie cât să poţi traversa Bucureştiul dus-întors. Un astfel de vehicul se vinde cu aproximativ 7.000 de euro.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰