România a intrat oficial în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

UPDATE: Produsul Intern Brut al României a crescut în anul 2025 cu 0,6% comparativ cu anul 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

În trimestrul IV 2025, PIB-ul a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% faţă de trimestrul III 2025. Comparativ cu acelaşi trimestru din 2024, economia a înregistrat o creştere de 0,1% pe seria brută, însă pe seria ajustată sezonier a consemnat o scădere de 1,6%.

INS precizează că seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată după includerea estimărilor pentru trimestrul IV 2025, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată anterior, în comunicatul din 9 ianuarie 2026.

Evoluţia PIB-ului trimestrial în perioada 2023–2025, atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier, este prezentată în tabelul publicat de INS.

România a fost în recesiune tehnică şi în 2024

România a traversat o recesiune tehnică şi în 2024, potrivit datelor revizuite de Institutul Naţional de Statistică, după ce estimările iniţiale indicau creşteri ale PIB de +0,5% şi +0,1% în primele două trimestre, însă cifrele au fost ulterior recalibrate pe măsură ce INS a integrat noi informaţii din economie.

Verdictul Fitch privind ratingul de țară, aşteptat vineri

"Nu pot să o confirm. Este posibil să avem", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Este anunţul de la Bucureşti al ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare. Astăzi, Institutul Naţional de Statistică va publica datele care ar putea arunca România în recesiune tehnică, dacă datele pe trimestrul 4 vor arăta o nouă scădere a PIB-ului. Tot astăzi este aşteptat şi anunţul agenției Fitch privind ratingul de țară.

"Nu trecem printr-o situaţie economică fericită, românii suferă, efectele se văd, inflaţia este ridicată. În 2025, ca efect al anului, avem în continuare o creştere, menţinem o creştere modestă", a mai afirmat ministrul Finanţelor.

După summitul din Belgia, Nicuşor Dan a vorbit despre cele mai disputate subiecte în ţară, într-o etapă marcată de tensiuni şi incertitudine. Preşedintele a spus că încă se lucrează la proiectul de buget pentru 2026.

"Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie. Eu sper că două-trei săptămâni și o să avem buget. Mesajul cel mai bun, care a venit cu un cost pentru români, bineînțeles, mesajul cel mai bun pentru investitori este că, în loc de 9,5%, am avut deficit 7,6%, deci, dacă ne uităm numai la partea asta și nu la diminuarea puterii de cumpărare, ăsta e un mesaj foarte bun", a declarat Nicuşor Dan.

Când ar putea intra România în zona Euro

Nicuşor Dan a oferit şi un orizont de timp în care România ar putea adera la zona Euro, după ce Bulgaria a adoptat moneda europeană de la 1 ianuarie.

"Ca să aderi la moneda euro, trebuie să ai, și pe deficit, și pe datorie, trebuie să intri în niște indicatori. Într-un orizont de 3-4 ani de acum încolo", a mai afirmat preşedintele României.

În paralel, Coaliţia fierbe. PSD şi UDMR continuă atacurile la măsurile de reformă susținute de premierul Bolojan şi anunţă că nu vor accepta un nou pachet de măsuri dacă acesta nu include şi măsuri de relansare economică.

"Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere. Să folosim mai mult mintea decât toporul", a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

"Bineînțeles că, ca în viață, mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt. Dar, în linii mari, dincolo de atacurile continue între părți, această coaliție funcționează mai bine decât percepția", a afirmat Nicuşor Dan.

Nici a cincea amânare a unei decizii referitoare la reforma pensiilor magistraţilor nu a rămas fără răspuns.

"Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții, da. Îmi doresc o asumare din partea Curţii Constituţionale", a mai spus preşedintele României.

Tensiunile din ţară şi din Coaliţie au întârziat şi procesul de numire a noilor şefi ai serviciilor de informaţii. Preşedintele a anunţat că discuţiile sunt suspendate şi a refuzat să mai dea un termen după amânări repetate.

