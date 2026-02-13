Antena Meniu Search
Cel din urmă "rămas bun". Ultima fotografie cu James Van Der Beek, pe patul de spital

Actorul Alfonso Ribeiro a publicat o fotografie cu ultimele momente ale prietenului său, James Van Der Beek, răpus de cancer. Unul dintre ce mai cunoscuţi actori din serialele de televiziune, James Van Der Beek a murit la 48 de ani. În urma sa au rămas soţia Kimberly şi cei şase copii ai lor.

de Redactia Observator

la 13.02.2026 , 12:09
- Instagram

Prietenul său apropiat, Alfonso Ribeiro, care este şi naşul uneia dintre fiicele lui Beek, a împărtăşit pe Instagram un moment extrem de emoţionant petrecut alături de Van Der Beek, cu doar câteva momente înainte de decesul acestuia. "Poza a fost făcută de Kimberly (n.r. soţia lui James) cu doar câteva minute înainte de a ne lua rămas bun. L-am făcut să râdă pentru ultima dată", a scris actorul pe Instagram. 

La câteva ore după ce vestea a făcut înconjurul lumii, Ribeiro a mai postat o fotografie veche cu ei doi, în care Van Der Beek arată sănătos şi plin de viaţă, adăugând un mesaj tulburător. "Sunt atât de îndurerat de pierderea prietenului meu. A fost prietenul meu, fratele meu şi modelu meu. Am fost alături de el în această bătălie cu cancerul. Te iubesc, James, şi ştiu că un înger îţi protejează familia", scrie Daily Mail

Vestea morţii lui James Van Der Beek a zguduit Hollywood-ul. Actriţele Katie Holmes şi Busy Philipps, alături de care a jucat în serialul Dawson’s Creek au transmis mesaje emoţionante după moartea lui Van Der Beek. Alţi actori, printre care Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Sarah Michelle Gellar, Lucy Hale, Christie Brinkley şi Rumer Willis şi-au şocul şi au transmis condoleanţe familiei. 

James Van Der Beek a renunţat la facultatea de sociologie ca să apară în serialul Dawson's Creek, care a devenit simbolul unei generaţii de adolescenţi şi l-a transformat într-un super-star.

