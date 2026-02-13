Merz anunță sfârșitul ordinii mondiale. Replică în engleză pentru SUA: Nici voi nu mai puteţi acţiona singuri

Cancelarul german a dat tonul Conferinței de Securitate de la Munchen în acest an cu un discurs puternic ținut chiar în prima zi. Friedrich Merz a lansat un apel direct de a reseta relația transatlantică, dar şi de a stabili limite clare spunând că "războiul MAGA" nu este al nostru şi că nici măcar SUA nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Oficialul german a decretat că ordinea mondială așa cum o știam "nu mai există" și a transmis că "politica marilor puteri" în Europa nu este o opțiune pentru Germania. Totodată a avertizat că "dacă Europa este sfâșiată, suntem sfâșiați și noi" şi că lidershipul SUA în lume a fost contestat și posibil pierdut.

În discursul rostit la deschiderea celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la Munchen, cancelarul german Friedrich Merz a transmis că în ultimii ani "am asistat la tensiuni și conflicte tot mai mari în lume", inclusiv agresiunea rusă în Ucraina. Liderul german a avertizat că "trebuie să spunem în termeni și mai duri", că "această ordine mondială nu mai există". "Europa tocmai s-a întors dintr-o vacanță din istorie", a spus el.

Merz a afirmat că ne confruntăm acum cu o eră "marcată de politica marilor puteri", referindu-se şi la "revizionismul violent" al Rusiei, care a dictat războiul din Ucraina. Totodată, a avertizat că Beijingul "vrea să fie un lider în modelarea lumii", dar "se folosește sistematic de dependențele altora și redefinește ordinea internațională în favoarea sa".

Merz: Lidershipul SUA a fost contestat și posibil pierdut

Cancelarul german a mai punctat că lidershipul SUA "a fost contestat și posibil pierdut". De asemenea, a spus că "politica marilor puteri" este "o reflecție a unor societăți neliniștite și agitate în vremuri de schimbări revoluționare". Merz avertizează că această politică testează și limitele sistemului democratic, împingând oamenii spre "răspunsuri puternice și facile".

El a subliniat că materiile prime, tehnologia și lanțurile de aprovizionare joacă un rol deosebit de important în această nouă ordine mondială emergentă și că SUA și-au dat seama acum de nevoia de a "recupera teren în unele domenii" față de China, care "nu încetinește această tendință, ci dimpotrivă o accelerează".

Cancelarul susține că europenii trebuie să accepte realitatea cu care se confruntă și să îi facă față, apărându-și valorile, în loc să nege problema. Merz a lansat un apel la "schimbarea macazului în mintea noastră" pentru a face din Europa o superputere și a face față haosului noii ordini mondiale şi a avertizat că europenii trebuie acum să se concentreze pe reducerea "decalajului dintre ambiție și posibilitate".

"Un exemplu grăitor este că PIB-ul Rusiei este în prezent de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, iar cel al Uniunii Europene este de aproape zece ori mai mare. Și totuși, Europa nu este astăzi de zece ori mai puternică decât Rusia. Potențialul nostru militar, politic, economic și tehnologic este uriaș, dar nu l-am valorificat la nivelul necesar de foarte mult timp. Așadar, cel mai important lucru este să schimbăm acum macazul în mintea noastră".

Merz l-a citat pe ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, care spunea acum 15 ani că se temea mai puțin de puterea Germaniei decât de lipsa de acţiune a Germaniei. "Și aceasta este responsabilitatea noastră", să conturăm rolul Germaniei în această nouă ordine mondială, a mai spus el.

Merz: Politica marilor puteri în Europa nu este o opțiune pentru Germania

Merz a transmis că poate înțelege de ce unii sunt "neliniștiți" în privința stării actuale a relațiilor cu SUA și că împărtășește unele dintre aceste preocupări, dar consideră nerealiste apelurile de a exclude SUA ca partener. El susţine că acest lucru înseamnă "ignorarea realităților geopolitice dure din Europa și subestimarea potențialului pe care parteneriatul nostru cu SUA continuă să îl aibă, în ciuda tuturor dificultăților existente".

Totuşi a spus că Europa ar trebui să se concentreze pe crearea și promovarea propriei agende pentru a face față noii ordini, printr-o UE unită. "Politica marilor puteri în Europa nu este o opțiune pentru Germania. Leadership în parteneriat, da. Fantezii hegemonice, nu", a spus Merz. Cancelarul german şi-a reiterat angajamentul de "a face din Bundeswehr cea mai puternică armată convențională din Europa".

Merz: "Dacă Europa este sfâșiată, suntem sfâșiați și noi"

"Pe termen lung, vom avea succes doar dacă îi aducem alături pe ceilalți europeni, iar noi, germanii, facem asta pentru noi înșine, nu avem alternativă. Suntem în inima Europei. Dacă Europa este sfâșiată suntem sfâșiaţi și noi. Germania este sfâșiată", a avertizat Merz.

Merz a cerut discuții privind clauza de "asistență reciprocă" a UE

Cancelarul german a cerut discuții suplimentare privind Articolul 42 din tratatele UE, care vorbește despre "asistență reciprocă" în caz de atac armat asupra Europei. El a spus că dorește ca UE să clarifice modul în care ar trebui să funcționeze aceasta, "nu pentru a înlocui NATO, ci ca un pilon autonom și puternic în cadrul alianței"

Merz a mai spus că a început "primele discuții" cu Emmanuel Macron despre un program european de descurajare nucleară "care să fie integrat în mecanismul nostru de partajare nucleară din cadrul NATO".

Merz a respins criticile SUA la adresa Europei: Războiul MAGA din SUA nu este al nostru

Cancelarul german a răspuns direct discursului agresiv susținut anul trecut la Munchen de JD Vance. Merz a spus ferm că "războiul cultural MAGA din SUA" nu este al nostru, în Europa, și a adaugat că "libertatea de exprimare se oprește aici atunci când cuvintele rostite sunt împotriva demnității umane și a legii noastre fundamentale". "Nu credem în tarife și protecționism, ci în comerț liber. Rămânem atașați acordurilor climatice și OMS pentru că suntem convinși că provocările globale pot fi rezolvate doar împreună", a transmis oficialul german.

Merz, în engleză: În era rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu vor fi suficient de puternice pentru a acţiona singure

Merz a trecut de la germană la engleză şi s-a adresat direct delegației SUA. "Încrederea dintre aliați, parteneri și prieteni a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. Europa știe profund cât de prețios este acest lucru, dar în era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a merge singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar avantajul competitiv al Europei, este și avantajul competitiv al Statelor Unite. Așadar, să reparăm și să revitalizăm împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră", a transmis Merz.

Revenind la limba germană, Merz a recunoscut că şi Europa a făcut greşeli, spunând că "nimeni nu ne-a forțat să ajungem în această dependență excesivă față de Statele Unite în care am ajuns recent".

Oficialul german a spus că "această dependență a fost autoindusă, dar vom ieși din această stare cât mai curând posibil", prin consolidarea pilonului european al NATO. "Presupun că vom avea opinii diferite mai des decât în trecut, va trebui să negociem asupra direcției corecte și poate chiar să ne contrazicem. Dar dacă facem acest lucru cu o forță nouă, cu respect nou și respect de sine, va fi în beneficiul ambelor părți".

Merz a mai spus că Europa poate privi și către noi parteneri comerciali și politici la nivel global, deoarece "parteneriatul nu este un termen absolut aici; nu presupune o convergență deplină a tuturor valorilor și intereselor". A menționat Canada, Japonia, Turcia, India, Brazilia, Africa de Sud şi statele din Golf.

Liderul german şi-a încheiat discursul cu un avertisment ferm. "Noi, germanii, știm că o lume în care forța face legea ar fi un loc întunecat. Țara noastră a mers pe această cale în secolul XX, până la un final amar și îngrozitor. De aceea este nevoie de un răspuns diferit de această dată".

