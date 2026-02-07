Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Muncitor, mort după ce a căzut de la etajul unui bloc în construcție, la Constanța

Un muncitor de 57 de ani a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 18:13
Moarte pe șantier: un bărbat a căzut de la un etaj superior al unui bloc din Constanța Muncitor, mort după ce a căzut de la etajul unui bloc în construcție, la Constanța

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că sâmbătă, în jurul orei 14.40, poliţiştii Secţiei 1 au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut de la etajul superior al unui bloc din municipiul Constanţa. 

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, care ar fi executat lucrări de construcţii la imobilul respectiv. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei", au afirmat poliţiştii.

Ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

constanta muncitor deces cadere bloc santier
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Evenimente » Muncitor, mort după ce a căzut de la etajul unui bloc în construcție, la Constanța