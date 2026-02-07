Un muncitor de 57 de ani a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Muncitor, mort după ce a căzut de la etajul unui bloc în construcție, la Constanța

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că sâmbătă, în jurul orei 14.40, poliţiştii Secţiei 1 au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut de la etajul superior al unui bloc din municipiul Constanţa.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, care ar fi executat lucrări de construcţii la imobilul respectiv. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei", au afirmat poliţiştii.

Ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰