O femeie de 51 de ani a murit, iar soţul acesteia a ajuns la spital în stare gravă după ce maşina în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Atenţie, o maşină electrică. Incendiile în aceste cazuri sunt extrem de rare. S-a întâmplat în sectorul 6 al Capitalei. Autoturismul era în mers când au izbucnit primele flăcări, iar şoferul a tras pe dreapta. Focul s-a extins însă foarte repede. Bărbatul a reuşit să iasă din ea, însă femeia a rămas captivă şi a murit carboniozată. Mai mulţi martori au filmat scenele cumplite.

"Mergeţi, vă rog frumos, mai în spate! Vă rog frumos! Este pericol de explozie! Nu stăm aici", spune un poliţist. "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură. Era foarte mare focul, până sus, sus de tot. Ea a rămas blocată, el a scăpat", spune un martor. "Am auzit că a fost în mers, s-a văzut fum. E o maşină foarte mică, instant se întâmplă", spune un alt martor. Într-un final, flăcările au fost stinse şi zona asigurată.

Focul s-a extins la alte 3 maşini, vehiculele parcate în zonă

Potrivit martorilor, maşina electrică se afla în mers în momentul în care a început să iasă fum de sub capotă. Şoferul a reuşit să oprească, dar flăcările s-au extins rapid şi, spun martorii, focul s-a înălţat până la etajul 2 al blocurilor din zonă. Vorbim despre o maşină electrică, cu două locuri, unul în faţă şi altul în spate. Şoferul în vârstă de 57 de ani a fost scos rapid din maşină de oamenii din zonă, însă pentru soţia lui în vârstă de 51 de ani nu s-a mai putut face nimic.

La faţa locului continuă cercetările. Focul s-a extins la alte 3 maşini, vehiculele parcate în zonă, însă din fericire în cazul acestora nimeni nu se afla în interior. Pompierii au reuşit să stingă flăcările, dar continuă să răcească autoturismul electric pentru că în cazul acestor maşini bateriile rămân încinse foarte mult timp, iar focul ar putea reizbucni oricând.

