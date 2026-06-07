Drobeta-Turnu Severin s-a întors în timp. Festivalul DRUBETA a adus în prim-plan istoria locului prin reconstituiri spectaculoase, parade ale trupelor, ateliere interactive și confruntări între daci și romani. Vizitatorii au putut inclusiv să descopere costume, obiceiuri și tehnici de luptă din Antichitate.

Timpul pare să fi dat înapoi în orașul de la Dunăre. Ieri, pe străzile din Drobeta Turnu Severin, paşii dacilor și ai legionarilor romani au răsunat pe străzi, în faţa celor prezenţi. Dacii stăpâneau tehnici avansate de prelucrare a lutului. Realizau atât vase simple făcute cu mâna, cât și vase fine lucrate la roata olarului. "Aici aş vrea să ridic o cană, un pahar şi după ce am lipit lutul, l-am centrat, acum sunt la faza în care îl ridic", a declarat Marius Ardeleanu, organizator.

Festivalul s-a încheiat cu marea bătălie între daci şi romani

Dincolo de momentele artistice, festivalul a fost şi o lecție de istorie în aer liber. Pasionaţii au putut să vadă de aproape cum arăta viaţa dacilor şi romanilor, de la obiecurile de zi cu zi, până la armele şi îmbărcămintea folosite în luptă. Parada cu torțe a oferit una dintre cele mai spectaculoase imagini ale festivalului.

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Festivalul s-a încheiat cu marea bătălie între daci şi romani şi a inclus efecte pirotehnice, dar și momente inspirate din mitologia și tradițiile antice.