Sunt şi doi marinari căutaţi în Marea Neagră, tot în zona Deltei Dunării, după ce vasul de marfă pe care se aflau a fost lovit de o dronă, în portul ucrainean Odesa. Echipajul a apucat să transmită un mesaj SOS înainte ca cei doi să dispară.

"Sunt al treilea căpitan de pe AGN Ragnar. Am fost atacați de o dronă, apoi am fost loviți de o rachetă. A trebuit să abandonăm nava!"

Alerta s-a dat în această dimineaţă, încă de la primele ore. O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a plecat din Sulina în căutarea celor doi marinari.

De asemenea, în zonă a ajuns şi o ambarcaţiune a Poliţiei de Frontieră. Nava, care plecase din Turcia şi se îndrepta către Galaţi, ar fi fost lovită de mai multe drone chiar în portul Odesa, din Ucraina.

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La bord se aflau, în acel moment, nouă marinari. Patru dintre ei sunt indieni, doi au fost identificaţi, iar alţi doi au fost daţi dispăruţi. Fie au sărit peste bord, fie au fost aruncaţi de suflul exploziei. În acest moment, nava se află între Sfântu Gheorghe şi Sulina, iar comandantul trebuie să decidă dacă îşi continuă drumul sau rămâne în zonă.

Oficialii din India condamnă ferm atacul şi spun că vizarea navelor civile este de neconceput.