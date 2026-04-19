Experiență inedită astăzi în județul Brașov! La Hărman are loc Parada Baloanelor cu Aer Cald. Vorbim despre un eveniment care îi aduce pe curajoșii ce vor să admire peisajele de la înălțime mai aproape de experiența din Cappadocia.

Nu doar peisajul e de poveste, ci şi condiţiile meteo. E foarte important aspectul legat de condiţii pentru că doar într-o atmosferă curată se pot ridica în siguranţă baloanele cu aer cald. Sunt baloane de capacitate mică în care încap 4, maximum 5 persoane.

Vorbim despre un festival de zbor care se desfăşoară în judeţul Braşov. Sunt 21 de pasageri care în această dimineaţă trăiesc un vis, şi la propriu, şi la figurat. Zborurile trebuie să dureze aproximativ o oră. E o ocazie unică, o experienţă deosebită pentru cei care şi-au asumat să fie la înălţime.

Claudiu Loghin

