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Live Text O dronă a explodat în Portul Constanţa. MApN: Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina

Alertă de amploare în Portul Constanţa după explozia unei drone maritime. Autorităţile au activat codul roşu de intervenţie, iar Poliţia, Jandarmeria, pompierii, MApN şi SRI sunt mobilizate în zonă. Au fost făcute evacuări preventive pe o rază de un kilometru, iar elicoptere SMURD şi Black Hawk verifică zona de coastă.

de Redactia Observator

la 05.06.2026 10:48
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05.06.2026, 12:57

Macron, după explozia dronei: Securitatea României este de o importanţă extrem de mare. Puteţi conta pe noi

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a fost întrebat despre explozia dronei şi a transmis un mesaj de susţinere pentru România. Liderul francez a subliniat că securitatea Europei şi a României rămâne o prioritate.

"O să fiu foarte clar: securitatea întregii Europe şi, în special, securitatea României, sunt de o importanţă extrem de mare. Din acest motiv, la câteva ore după începutul războiului din Ucraina, am decis să trimitem trupe pentru apărarea teritoriului României, la cererea autorităţilor", a declarat Macron.

Preşedintele francez a precizat că Franţa rămâne solidară cu România şi va acţiona în funcţie de nevoile autorităţilor române. "Vom face orice consideră autorităţile voastre necesar pentru a proteja suveranitatea teritoriului şi a spaţiului aerian", a spus acesta.

Întrebat dacă Franţa va trimite mai multe trupe în România, Macron a explicat că decizia va depinde de analiza ameninţărilor. "Vedem uneori aceste provocări şi, evident, aceste incursiuni ale dronelor. De fiecare dată transmitem clar şi reiterăm sprijinul total, ne vom adapta poziţia în funcţie de solicitări şi de necesităţi. Dar puteţi conta pe noi!", a adăugat liderul francez.

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05.06.2026, 12:26

Noi imagini cu momentul în care drona explodează în Portul Constanţa

Au apărut noi imagini cu drona care a explodat în Portul Constanţa vineri dimineaţa. Explozia a fost observată şi de ambarcaţiunile din port, aflate la o distanţă considerabilă de locul detonării.

Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost şi ele evacuate, după cum a declarat şeful DSU, Raed Arafat.

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05.06.2026, 12:01

Nicuşor Dan: Explozia dronei din Portul Constanţa, consecinţa directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat după explozia dronei marine din Portul Constanţa şi a precizat că a fost informat despre incident în timp ce se afla în drum spre Muntenegru.

"În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

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05.06.2026, 11:55

Raed Arafat: Am activat Planul Alb în spitale

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat în conferinţa de presă că în spitale a fost activat planul alb: "Am activat Planul Alb în unitățile sanitare. Pe lângă persoanele chemate de la domiciliu, a fost chemat și personalul medical suplimentar la Spitalul Județean din Constanța", a transmis şeful DSU.

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05.06.2026, 11:40

Momentul în care drona marină explodează lângă o dană

MApN transmite că dispozitivul s-a autodetonat, nu a provocat victime şi nu aparţine Armatei Române.

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05.06.2026, 11:33

Evacuări preventive pe o rază de 1 kilometru după explozia dronei

Autorităţile fac evacuări preventive pe o rază de 1 kilometru în zona vizată, după explozia dronei. Măsura a fost luată pentru siguranţa oamenilor, până când echipele de intervenţie se asigură că nu mai există niciun pericol.

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05.06.2026, 11:30

Raed Arafat: Elicoptere SMURD şi Black Hawk verifică zona de coastă. Există posibilitatea să fie şi alte drone

Raed Arafat a anunţat că un elicopter SMURD efectuează o misiune de recunoaştere pe coastă, iar un elicopter Black Hawk de la Tulcea a fost trimis în zonă, în contextul în care există posibilitatea să fie identificate şi alte drone. 

De asemenea, acesta a anunţat că merge de urgenţă la Constanţa după incidentul cu drona. Potrivit lui Arafat, la nivelul MAI există o coordonare permanentă cu preşedintele Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, care sunt ţinuţi la curent cu evoluţia situaţiei. Ministrul Cătălin Predoiu rămâne la sediul MAI pentru gestionarea intervenţiei.

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05.06.2026, 11:25

MApN: Drona descoperită la Constanţa este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineaţă în Portul Civil Constanţa nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

"Zona era deja securizată şi izolată de forţe ale Serviciului Român de Informaţii, Gărzii de Coastă şi Ministerului Apărării Naţionale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare şi de punere în siguranţă.  Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.  Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României şi nu a fost implicat în exerciţiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre", au transmis reprezentanţii MApN.

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05.06.2026, 11:21

Momentul de după explozia dronei. Coloana de fum a fost surprinsă ridicându-se din zona portului

Imaginile surprind momentele de după explozia dronei, când un nor de fum se ridică din zona în care a avut loc incidentul. Autorităţile au securizat perimetrul şi continuă verificările.

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05.06.2026, 11:18

Pompierii au declarat cod roşu de intervenţie. Poliţia, Jandarmeria, MApN şi SRI, mobilizate în zonă

Pompierii au declarat cod roşu de intervenţie după incident. În zonă sunt mobilizate forţe ale Poliţiei, Jandarmeriei, pompierilor, MApN şi SRI, iar autorităţile monitorizează situaţia.

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05.06.2026, 11:15

MAPN: Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

"Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța", se arată în comunicatul MAPN.

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05.06.2026, 11:12

Surse: Alte 2-3 drone ar fi fost depistate pe mare, în apropierea portului

Potrivit surselor Observator, alte 2-3 drone ar fi fost semnalate în zona exterioară a portului, pe mare. Autorităţile monitorizează zona şi fac verificări.

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05.06.2026, 11:01

Surse: Drona avea timer şi era programată să explodeze

Potrivit surselor Observator, drona descoperită avea timer şi ar fi fost programată să explodeze. Specialiştii SRI ar fi observat, în urma scanării dronei, că aceasta avea un timer. În apropierea zonei s-ar fi aflat şi un petrolier, care a fost îndepărtat la timp pentru eliminarea oricărui risc.

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05.06.2026, 10:59

MAI anunţă o conferinţă de presă după incident

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat că va susţine o conferinţă de presă pe acest subiect.

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05.06.2026, 10:58

Circulaţie restricţionată în port şi persoane evacuate. Explozia s-a auzit în mai multe zone din Constanţa

Circulaţia în port în zona respectivă a fost restricţionată, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate. De asemenea, explozia a fost auzită în mai multe zone din municipiul Constanţa.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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