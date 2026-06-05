Macron, după explozia dronei: Securitatea României este de o importanţă extrem de mare. Puteţi conta pe noi

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a fost întrebat despre explozia dronei şi a transmis un mesaj de susţinere pentru România. Liderul francez a subliniat că securitatea Europei şi a României rămâne o prioritate.

"O să fiu foarte clar: securitatea întregii Europe şi, în special, securitatea României, sunt de o importanţă extrem de mare. Din acest motiv, la câteva ore după începutul războiului din Ucraina, am decis să trimitem trupe pentru apărarea teritoriului României, la cererea autorităţilor", a declarat Macron.

Preşedintele francez a precizat că Franţa rămâne solidară cu România şi va acţiona în funcţie de nevoile autorităţilor române. "Vom face orice consideră autorităţile voastre necesar pentru a proteja suveranitatea teritoriului şi a spaţiului aerian", a spus acesta.

Întrebat dacă Franţa va trimite mai multe trupe în România, Macron a explicat că decizia va depinde de analiza ameninţărilor. "Vedem uneori aceste provocări şi, evident, aceste incursiuni ale dronelor. De fiecare dată transmitem clar şi reiterăm sprijinul total, ne vom adapta poziţia în funcţie de solicitări şi de necesităţi. Dar puteţi conta pe noi!", a adăugat liderul francez.