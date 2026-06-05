Raed Arafat: Există bănuiala că sunt și alte drone. Am activat Planul Alb în unitățile sanitare

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat în conferinţa de presă că există posibilitatea să fie și alte drone în zona. Totodată, în spitale a fost activat planul alb. A fost chemat și personal medical suplimentar.

"Explozia a avut loc la ora 10.28, în dana 78 din Portul Constanța. Dimineața, în jurul orei 06.00, a fost o sesizare dată de ARSVOM că ar fi existat o dronă în port. Zona a fost limitată, autoritățile au izolat zona și cînd s-a aflat că drona poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediata apropiere a drone. Până la acest moment, nu avem informații despre victime, dar situația este în dinamică.

S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă, a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să fie și alte drone. Tocmai de aceea, s-a procedat la emiterea unor mesaje Ro-Alert.Important este să nu intrăm în panică. Facem evacuarea preventivă. Urmează să plecăm în regim de urgență spre Constanța", a declarat Raed Arafat.

De ce s-a dat mesajul RO-Alert cu întârziere

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"Dimineață este considerat că situația e sub control, s-e evacuat doar zona din jur, din jurul drone. Evacuarea pe care o facem acum generală este că drona poate să se detoneze singură și există riscul ca dacă mai există alte drone. Când considerăm că situația este sigură, revenim și informăm că oamenii se pot întoarce în zona de coastă.

Nu pot intra în detalii tehnice despre dronă. În jurul orei 06.00 dimineață s-a dat alerta de la ARSVOM.

Plan Alb în spitale

Întrebat dacă ar putea să fie şi alte drone, Arafat a declarat: „Există bănuiala, normal. De aceea verificăm. Informația certă nu există, există bănuiala și bănuiala este legitimă. Există o legătură permanentă între toate autoritățile. Este SRI-ul acolo”, a mai spus Arafat.

Raed Arafat a vorbit şi despre evacuările din zonele de pe coastă.

"Pe zona de coastă dăm ordinul să nu se apropie nimeni. O estimare a numărului nu am. La câteva minute înainte să explodeze, nu știam înainte, când am aflat că este posibil, între timp am fost anunțați. Și când vorbeam cu domnul prefect, m-a anunațat uitați s-a auzit bubuitura. Am activat Planul Alb în unitățile sanitare. Pe lângă persoanele chemate de la domiciliu, a fost chemat și personalul medical suplimentar la Spitalul Județean din Constanța”.

Ce este Planul Alb pentru spitale

Ce înseamnă Planul Alb pentru spitale? Procedura le permite medicilor să gestioneze rapid și eficient un număr mare de victime în situații de urgență majoră. Măsura se aplică în cazuri de urgență majoră, precum accidente colective sau dezastre.

Ministerul Sănătății prevede, printr-un document oficial, activarea „Planului Alb”, un protocol special de răspuns al spitalelor în situații de urgență majoră, atunci când se înregistrează un aflux masiv de pacienți. Acesta este aplicat în cazul unor accidente colective, calamități, epidemii sau pandemii, când capacitatea obișnuită de primire a unităților medicale este depășită.

Potrivit Ordinului nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008, Planul Alb reprezintă planul de răspuns al unităților sanitare cu paturi și are scopul de a permite gestionarea rapidă și eficientă a urgențelor care necesită resurse suplimentare – umane, logistice și financiare.

Prin activarea Planului Alb, spitalele își reorganizează activitatea pentru a primi un număr mare de răniți sau pacienți, activează mecanisme de coordonare internă între secții și servicii, colaborează cu celelalte structuri de intervenție (ISU, SMURD, Ambulanță) și oferă sprijin medical, psihologic și social atât victimelor, cât și familiilor acestora.