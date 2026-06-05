Imagini care dau fiori la Târgu Jiu. Un adolescent de doar 14 ani a fost surprins pe acoperişul Casei de Cultură, la zeci de metri înălţime.

În imagini se vede cum băiatul stă pe marginea clădirii, cu picioarele atârnând în gol.

Martorii au sunat imediat la 112, speriaţi că ceva rău s-ar putea întâmpla. După discuţii cu poliţiştii, băiatul a fost coborât teafăr şi nevătămat. A ajuns, apoi, la sediul Poliţiei, împreună cu părinţii săi şi a primit un avertisment.

Mai mult, autorităţile au anunţat şi Protecţia Copilului, după ce au descoperit că băiatul ar fi trebuit să fie la şcoală în tot acel timp.