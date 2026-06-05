Video Imagini sfâşietoare la Târgu Jiu. Copil, surprins pe marginea unui acoperiş, cu picioarele atârnând în gol
Imagini care dau fiori la Târgu Jiu. Un adolescent de doar 14 ani a fost surprins pe acoperişul Casei de Cultură, la zeci de metri înălţime.
În imagini se vede cum băiatul stă pe marginea clădirii, cu picioarele atârnând în gol.
Martorii au sunat imediat la 112, speriaţi că ceva rău s-ar putea întâmpla. După discuţii cu poliţiştii, băiatul a fost coborât teafăr şi nevătămat. A ajuns, apoi, la sediul Poliţiei, împreună cu părinţii săi şi a primit un avertisment.
Mai mult, autorităţile au anunţat şi Protecţia Copilului, după ce au descoperit că băiatul ar fi trebuit să fie la şcoală în tot acel timp.
Articolul continuă după reclamă
1 Momentul în care un avion al Lufthansa se prăbușește la poarta de îmbarcare. Mai multe persoane au fost rănite 2 Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura 3 Un detartraj banal s-a transformat în coşmar. Cum a căzut Ana în capcana "zâmbetului perfect în 24 de ore"