Locurile care au devenit populare în perioada caniculei. Oamenii se înghesuie încă de la prima oră

Termometrele au trecut de 30 de grade încă de la ora 10-11 dimineaţa, iar planul zilei a devenit simplu: cât mai aproape de apă. Cu prosoape, saltele gonflabile și multă voie bună, oamenii au ocupat încă de la primele ore ale dimineții piscinele și ștrandurile, în căutarea unei pauze de la caniculă. Reporterul Observator, Laura Ilioiu, se află la o piscină și ne arată cum facem faţă căldurii când nu avem marea aproape.

La piscină, oamenii au început să vină încă de la primele ore ale dimineții, mai ales că temperaturile foarte ridicate din ultimele zile, care au depășit pragul de 30 de grade, i-au determinat pe mulți să caute tot felul de soluții pentru a se răcori. Mulți au ales să profite de vremea călduroasă și să-și petreacă ziua la piscină, pentru că este cea mai plăcută opțiune pentru a se răcori. Cei mai încântați sunt de sigur copiii care, odată cu vacanța de vară, petrec ore întregi în apă, se joacă și profită din plin de timpul liber.

Potrivit atât pentru copii, cât şi pentru părinţi

În același timp și părinții aleg aceste locuri, nu doar pentru cei mici, ci și pentru câteva ore de relaxare, fie la piscină, la jacuzzi, pentru că aici găsim și jacuzzi, fie la soare cu un cocktail lângă şezlong. În această perioadă, odată cu temperaturile tot mai ridicate, piscinele și ștrandurile devin printre principalele opțiuni pentru cei care vor să se relaxeze și să facă față mai ușor zilelor.