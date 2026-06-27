Intervenție spectaculoasă a polițiștilor din Bistrița. Au prins un traficant periculos, urmărit la nivel european, chiar într-o piscină gonflabilă. Bărbatul se relaxa pe terasa apartamentului său, când mascații au descins și au intrat peste el în locuință. Individul era căutat internaţional pentru fapte cu violență și trafic de droguri. Judecătorii urmează să decidă dacă-l vor preda autorităților din Germania, țara în care locuiește și care a şi emis mandatul european de arestare pe numele său.

Ieri, orele prânzului. Individul, cunoscut pentru trecutul său violent, este surprins de drona Poliției în timp ce se relaxează în piscina gonflabilă de pe terasa unui apartament de lux, la ultimul etaj al unui blocul de la marginea Bistriței. Neaşteptat de relaxat, pentru un individ căutat de polițiști din aproape toată Europa, pentru trafic de droguri.

"În momentul în care observă drona care îl filmează, bărbatul iese în grabă din apă și intră în apartament. Nu mai are nicio şansă să scape. Întreg blocul e împrejurat de mascați.", explică Alina Manea, Poliția Română.

Având în vedere că bărbatul era cunoscut cu antecedente violente, intervenţia a fost planificată şi executată în condiţii de maximă siguranţă, acesta fiind imobilizat fără incidente şi fără a fi pusă în pericol siguranţa persoanelor aflate în imobil sau a cetăţenilor din zonă.

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Bărbatul înţelege ce i se petrece abia când, cu o bubuitură puternică, mascații îi sparg ușa. O clipă mai târziu, dă nas în nas cu polițiștii de la trupele speciale. Este imobilizat imediat și pus la pământ.

Imediat după emiterea mandatului european de arestare, polițiștii din 39 de state au început căutarea bărbatului. Toate informațiile au dus către ipoteza că bărbatul se ascundea în apartamentul din Bistrița, unde polițiștii l-au filat și au descins.

Bărbatul a fost reținut de polițiști. Un judecător va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru predarea sa către Germania, țara în care locuiește, unde este acuzat că a comis faptele de trafic de droguri și cea care a emis mandatul european de arestare.

"Extrădarea este o procedură destul de rapidă. Cererea vine prin Ministerul Justiției și ajunge, de obicei, la Curtea de Apel. De regulă, pedeapsa prevăzută trebuie să fie de cel puțin un an.", precizează Daniel Manolache, avocat.

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