Afacerea cu care Cristian a dat lovitura. Un kilogram se vinde şi cu 70 de lei

Schimbările climatice încep să se vadă și pe harta culturilor agricole din România. În sudul țării, tot mai mulți fermieri renunță la plantele tradiționale și se orientează către lavandă sau mentă, culturi care rezistă mai bine verilor caniculare și perioadelor prelungite de secetă. Am încercat să aflăm cât de atractive sunt câştigurile celor care au făcut deja acest pas.

Ana a cumpărat primele tufe de lavandă în urmă cu 10 ani. Acum are o afacere profitabilă care se întinde pe aproape 5.000 de metri pătrați. Dar totul a pornit de la pasiunea pentru flori.

"Din floare producem buchete și aranjamente florale, săculeți, perne cu lavandă. Nu este greu de întreținut, are o rezistență destul de mare la secetă. Iarna la fel este foarte rezistentă, rezistă la temperaturile scăzute de îngheț", spune Ana Maria Ghițoaică, cultivator.

Câmpurile mov devin o imagine tot mai obișnuită în sudul României. Lavanda câștigă teren în fața culturilor tradiționale pe măsură ce seceta și temperaturile ridicate schimbă agricultura.

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Aici sunt așteptați și turiștii care își doresc să aibă parte de o ședință foto printre florile de lavandă. Un buchet simplu de lavandă costă 10 lei, unul bogat ajunge şi la 50 de lei.

Culturile de mentă, la fel de profitabile

"Această plantă deja a ajuns la maturitate, se rupe foarte ușor și se poate folosi exact așa cum este în cocktailuri sau se rupe frunza, se spală și se poate folosi la limonadă". La fel de profitabile sunt și culturile de mentă. Cristian și-a început afacerea în urmă cu doi ani. Este un business mic, de familie, dar cu potențial de dezvoltare pe viitor.

"Dacă planta este tăiată și îngrijită cum trebuie, asta înseamnă a fi curățată și a avea sistemul de irigare cum trebuie, după tăiere în primele săptămâni se vede cum puieții dau din nou și o să ai o nouă cultură pe timpul anului. Dacă totul decurge cum trebuie poți să ai până la 4-5 culturi pe an. Merge la o fabrică de aici din zonă, la o fabrică de siropuri și mai avem și mici locații din zona Târgu Jiului cărora le propunem pentru a face limonade, cocktailuri, le oferim această plantă", a declarat Cristian Cojocaru, cultivator.

În HoReCa, kilogramul de mentă costă între 50 și 70 de lei, în funcție de soiul plantei. La tarabe poţi cumpăra caserola cu 40 de lei.