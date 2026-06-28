Aproape jumătate de ţară intră de duminică dimineaţă sub avertizare cod roşu de temperaturi extreme, care vor ajunge până la 40 de grade. De luni, codul roşu se extinde în cea mai mare parte a ţării, inclusiv în Bucureşti. Apoi, de marţi seara îşi vor face apariţia şi primele ploi, potrivit ANM.

Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM - Shutterstock

Începând de duminică, de la ora 10.00, timp de 24 de ore, Dobrogea şi sud-estul Munteniei se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate.

"Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23...24 de grade pe litoral şi în Delta Dunării", precizează ANM.

În aceeaşi perioadă, se vor afla sub cod portocaliu de caniculă Banatul, Oltenia şi cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. "În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 22 de grade", anunţă ANM.

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Cel mai grav episod de caniculă de până acum

Acelaşi interval este vizat de o avertizare cod roşu de temperaturi extreme pentru Crişana, Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei. "În Crişana, Maramureş, Transilvania şi în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade", informează meteorologii.

De luni dimineaţă, aproape toată ţara se va afla sub avertizarea cod roşu de caniculă. În intervalul 29 iunie, ora 10 - 1 iulie, ora 10, sunt prognozate val de căldură intens, caniculă, nopţi tropicale, disconfort termic accentuat, în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei. "În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade", conform ANM.

În aceeaşi perioadă, va fi în vigoare un cod roşu de caniculă pentru Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei "În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana", anunţă meteorologii.

De marţi se întorc ploile

Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade. În după-amiaza şi seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.

"Atunci când vorbim despre schimbul de mase de aer cald și rece – pentru că, mai ales după acest episod, temperaturile vor scădea cu mai mult de 10-15°C – cu siguranță fenomenele meteorologice specifice acestor condiții vor putea fi unele extreme. Mă refer și la vijelii, căderi de grindină sau cantități însemnate de precipitații pe secvențe scurte de timp, care pot să genereze situații de natură hidrologică", a explicat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, la Antena 3 CNN.