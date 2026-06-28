De la ce ar fi izbucnit incendiul din Portul Constanța Sud-Agigea. Turiştii au ignorat mesajul RO-Alert

Incendiu de proporţii în această dimineaţă într-un depozit vechi din Portul Constanța Sud-Agigea. Turiştii care au venit de dimineaţă pe plajă au văzut norul dens de fum, iar localnicii au primit un mesaj RO-ALERT, care îi avertiza să păstreze distanţa. Din fericire, pompierii au reuşit să intervină rapid şi să controleze flăcările.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 3 dimineața, într-un centru de colectare fier vechi, aflat în Portul Constanța Sud-Agigea. 4 ore mai târziu, un mesaj RO-Alert avertiza localnicii și turiștii de la malul mării cu privire la degajările de fum.

"Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a trimis un mesaj RO-alert pentru toată zona Agigea. Coloana de fum se vede și de pe plajă, de aici din Eforie Nord", spune Cristina Niță, reporter Observator.

Turiştii erau pe plajă, în apropiere

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Inițial, operatorul privat a încercat să stingă flăcările cu mijloace proprii, dar după o oră incendiul s-a reaprins și mai puternic. Pe plaje, turiștii deja își alegeau cele mai bune locuri atunci când au observat coloana de fum.

"Coloana de fum se duce încolo pe mare, nu rămâne la noi, norocul nostru că altfel toată lumea era plecată de pe plajă. Până să vină RO-alertul se vedea că arde undeva, că iese fum", explică un bărbat.

Alți turiști au simțit că retrăiesc momentul în care drona marină ucraineană a explodat la Constanţa când au primit mesajul RO-Alert.

"Întâmplarea a făcut că și rândul trecut cu drona, am fost tot la mare, cazați la Eforie Sud și o detunătură de ne-a speriat efectiv, ne venea să plecăm. Ne-au avertizat de dimineață, încă nu plecasem din cameră și am zis totuși să ieșim. Dar ne e frică briza să nu vină dinspre mare, să nu ne gonească. De mai bine de jumătate de oră nu scade intensitatea fumului", spune un bărbat.

Potrivit primelor informații, focul ar fi izbucnit în timp ce se lucra la încărcarea fierului vechi pe o navă pentru export. Din fericire nu au fost înregistrate victime.