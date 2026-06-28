Valul de caniculă care a adus dezastrul în Europa a ajuns şi în România. După ce ieri am avut cea mai călduroasă zi de 27 iunie din ultimii 60 de ani, astăzi a intrat în vigoare şi primul cod roşu de caniculă din vara aceasta. În miezul zilei arşiţa încinge oraşele, iar temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Iar dacă astăzi vremea pare de nesuportat, cel mai rău va fi mâine când aproape toată ţara va fi sub cod roşu de caniculă.

Experiment în cea mai fierbinte zonă din București: Temperaturi de aproape 70°C la nivelul asfaltului - Shutterstock

Reporterul Observator Bogdan Dinu a realizat un experiment cu camera cu termoviziune în Piaţa Unirii, o zonă plină de asfalt şi probabil cea mai călduroasă din București.

"Avem o cameră cu termoviziune, vreau să facem trei măsurători. Prima dată o să măsurăm zona aceasta de pământ, de iarbă verde pe care stau. Aparatul arată 39 de grade Celsius. Mă duc puțin mai la stânga, pe asfalt, pe șosea. Ia să vedem. 62 de grade Celsius. Și mă duc și pe una dintre mașinile parcate în spatele meu. 70-71 de grade Celsius. Ca să vă faceți o idee cât de cald este în acest moment în Capitală".

Sunt coduri galbene și portocalii de caniculă în toată ţara, specialiștii recomandă să ne adăpostim pe cât posibil, să nu ieșim la aceste ore de vârf în care este din ce în ce mai cald, să apelăm la aparatele de aer condiționat, la apă rece și la alte metode de a ne răcori un pic. Luni au fost anunţate coduri roșii în mai multe zone din țară.

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În Capitală încă nu au fost instalate corturile de prim ajutor. Vor fi puse abia după data de 1 iulie, au declarat surse din administraţia locală pentru Observator.