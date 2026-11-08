LOTO 6/49 duminică 8 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Duminica, 8 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câştiguri în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 649.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,91 milioane de lei (peste 358.400 de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 246.100 de euro). La acelasi joc, la categoria a II-a este un report in valoare de peste 474.200 de lei (peste 88.800 de euro) si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 39.800 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 345.200 de lei (peste 64.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 527.400 de lei (peste 98.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 85.007,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câștigătoare