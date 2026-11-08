Românii cu venituri mici pot primi ajutor pentru încălzire. Dosarele se depun până pe 20 noiembrie

Veste bună pentru românii care au nevoie de ajutor financiar pentru a-si încălzi casele pe timp de iarnă. Statul oferă anul acesta un supliment pentru energie, dar şi un ajutor pentru încălzire. Însă, atenţie, mai sunt doar câteva zile până când puteţi depune cereri la Primărie.

Documentele trebuie depuse până în data de 20 noiembrie. Trebuie îndeplinit acest criteriu legat de timp pentru ca beneficiarii să primească drepturile și pentru luna în curs, pentru luna noiembrie.

Vorbim pe de-o parte despre ajutorul pentru încălzirea locuinței, cel care se acordă între data de 1 noiembrie acestui an și data de 31 martie anului viitor și pe de altă parte despre suplimentul pentru energie, cel care se acordă lunar pe perioada întregului an.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii sunt persoanele cu venituri reduse care locuiesc singure sau în familie pentru locuința de domiciliu și în condițiile în care îndeplinesc criteriile legate de bunurile pe care le dețin și de venituri.

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Trebuie depusă o cerere tip care poate fi găsită fie pe site, fie în format fizic la primărie și aici e important ca beneficiarii să știe că trebuie să bifeze opțiunile pentru ambele forme de sprijin. Aceste plăți sunt asigurate prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.