Tatăl lui Sebastian: Seara m-a luat în braţe, m-a pupat! A fost prima dată când m-a luat în braţe! Cea mai nenorictă sâmbătă din viaţa mea.

19 august 2023. Este noaptea în care viaţa s-a oprit pentru părinţii lui Sebi, unul din studenţii omorâţi de Vlad Pascu.

Tatăl lui Sebastian: În cele 35 de minute până s-a terminat batreria goproului, totul, cuvânt cu cuvant, mi s-a intipărit in minte, primii martorii care au venit, ingroziti, l-au văzut pe Sebi pe şosea, i am promis soţiei că nu o să-i spun cum era Sebi, apoi au găsit-o şi pe Roberta.

Pentru acesti părinţi infernul e acum fiecare zi din viaţa lor.

Sebi nu a mai apucat să îşi îndeplinească visul

Tatăl lui Sebastian: Casa noastră este un cavou, o linişte, toată lumea, plângem pe la colţuri, să nu ne vedem unul cu altul. Eu în fiecare dimineaţă la ora 8 mă duc la Sebi să îi tamaiez locul. Mă duc dimineaţă, prânz şi seara, am acelaşi drum. Nu mai stau în casa. Fac totul ca un robot, dorm 3-4 ore pe noapte, aşteptând a doua zi să mă duc din nou la Sebi, aceasta este viaţa noastra, crucea noastră până când ne vom duce la Sebi.

Sebi s-a stins când viaţa lui abia începea şi lupta pentru visul său: să devină regizor.

Tatăl lui Sebastian: Soţia mea nu este bine, avea o leg ft stransa cu sebi, in fiecare seara se ducea la el, in camera, povesteau, ii spunea noapte buna, ceea ce face si acum. Ea şi acum seara se duce la el in camera, vb cu el, el fiind doar o poza pe scaunul lui de la birou, face acelasi lucru şi o văd când coboară pe scăîri cu ochii umflaţi de plâns. Nu poate să doarmă, este pe pastile. Selena la fel.

Părinţii îndură totul pentru fiica ce le-a rămas

Tatăl lui Sebastian: Noi, în momentul de faţă, dacă nu era Selena, nu mai eram. Nici Selena nu este bine, face de două ori psiholog pe sapt. Eu simt ca sebi de acolo vrea sa fim ca de fiecare data, el ne tinea uniti, era persoana care de fiecare data ne impaca.

Cu vocea înecată în lacrimi, tatăl îşi doreşte să se facă dreptate pentru fiul lui.

Tatăl lui Sebastian: Vrem familia Pascu să simtă ce simţim noi, să facă puşcărie. Le doresc o zi sa simtă ce simţin noi toată viaţa! Să simtă ce simţin noi pentru băiatul care ne-a fost luat din inconştienţa băiatului lor.

Azi, pentru cei doi studenţi, părinţii şi pritenii s-au strâns în Piaţa Victoriei.

Tatăl lui Sebastian: Pe Sebi nu-l mai am şi nu mi-l mai aduce nimeni înapoi, fac asta pentru fata mea şi pentru ceilalţi copii care există şi sunt în viaţă, să nu mai moară din cauza unor drogaţi care se urcă la volan. Sper să vină cât mai multă lume, cât mai mulţi tineri, să ne facem auziti, să ne auda cineva de acolo de sus, sa iesim invingători din acest caz si vlad pascu sa si primeasca pedeapsa pe care o merită.

