Ziua Marinei a început încă de la răsăritul soarelui, la malul mării! Pentru al cincilea an consecutiv, Corul Madrigal și Cantus Mundi au transformat mijlocul lunii august într-o adevărată sărbătoare a muzicii pe litoralul românesc. Alături de artiști s-au aflat și mii de spectatori, care au întâmpinat răsăritul pe acorduri muzicale.

6.500 de oameni au ascultat timp de 35 de minute cele mai frumoase melodii ale corului Madrigal. Este cel mai important și aglomerat weekend din acest sezon estival, în care sunt organizate multe evenimente la malul mării.

De la ora 10, peste 3.500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și exercițiul naval de Ziua Marinei. Sunt 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave, sunt elicoptere, IAR 330 Puma, aeronave F-16, dar și un Black Hawk al ISU.

Avem și musafiri, trei nave din Turcia, una din Bulgaria, două avioane F-18 ale forțelor din Spania, dar și unul din Franța. Evenimente vor fi până seara târziu pe faleza Casinoului din Constanța.

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